名家論壇》謝國安／柯文哲如何「彎道超車」

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以上周聯合報最新民調看來，賴清德成長1%來到28%，等於持平，但仍領先；侯友宜支持度下降5%，來到24%；柯文哲雖下降1%到22%，其實也等於持平，反而是不表態的比率成長了5%，看似因為郭董而出走，選擇不表態的國民黨游離票。如果以賽車來比喻總統大選，那520之前只是排好順序，準備出發比賽的前奏。賴清德領先，但差距不大，侯跟柯在後方形同平手。根據過去這個月柯文哲的聲量分析，過去這周柯文哲聲量鵲起，自主聲量是近一個月來最高的一次，一口氣成長了接近四倍；非自主聲量比起上周也成長了兩倍，顯見柯粉相當HIGH，柯文哲確實也接收了部分挺郭的聲量，但仍嫌不足。以總分合計96210排名第五。因此究竟是侯友宜靠著直線加速甩掉柯，還是柯逐步接收挺郭聲量彎道超車，考驗著雙方智慧。
也就是說，誰能夠採取對的策略增加支持度，甩開對手的纏鬥，誰就能夠超越對方，伺機趕上賴清德，箇中的關鍵點，當然還是如何吸收挺郭台銘的這群選民。當然賴清德目前的支持度是不是已經到天花板，還是有機會甩開對手，以目前賴神穩扎穩打的作法，雖然樂見對手彼此糾纏，也得謹防有人過了幾個彎道就超越自己。至於才度過520邁向最後一年執政的蔡英文總統，聲量卻不如侯賴郭，但仍以10萬分左右，排名第四。
上週還有一個受矚目的新聞，民進黨放消息要徵召雞排妹參選台北市中正萬華區，引發各界關注。不只是因為雞排妹過去特立獨行爭議不斷的行事風格，而是連民進黨內都有不少雜音。許多人質疑為什麼不直接派經營一陣子的議員吳沛憶參選，而要找雞排妹。吳沛憶本人倒是大氣，她說已正式跟民進黨中央討論並建議，目前她是黨籍民調最高的人選，若有優秀人才就用公平的方法產生人選，就是把所有有意願的人選，一起做民調。努力了這麼久卻可能沒機會選立委，吳沛憶似乎有些措手不及。不過雞排妹也因此來到政治人物排行榜第32名，討論度有出來，就看這周有沒有繼續發酵的機會。
至於上週另一個焦點，是民進黨宜蘭資深立委陳歐珀因為imb案宣布退選。網路一片罵聲，畢竟陳歐珀無償使用主嫌曾國緯的房屋和車子，被外界認為太誇張。陳歐珀也因此聲量暴漲到將近七萬分，排名第六，也是他生平第一次進榜。踢爆陳歐珀的黃國昌，則是排名第十一。他在政壇的下一步，也是大家持續關注的焦點。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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