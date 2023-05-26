獨／昨牽手朱立倫今共餐柯文哲　羅廷瑋力促中六藍白合

名家論壇》謝國安／柯文哲如何「彎道超車」

▲過去這周柯文哲聲量鵲起，自主聲量是近一個月來最高的一次，一口氣成長了接近四倍。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.26）
▲過去這周柯文哲聲量鵲起，自主聲量是近一個月來最高的一次，一口氣成長了接近四倍。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.26）

文／謝國安

在國民黨「甩郭」後，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，並沒有看出有相對應的民調慶祝行情。520誓師當天也沒有郭的身影，郭董的動向，現在似乎有些朦朧。而上周幾乎所有關於總統大選的討論，都集中在侯友宜身上。根據Sola大數據團隊分析，侯友宜過去這一周（5/18-5/24）是政治人物聲量排行第一名，總分接近24萬分，只是聲量雖高，卻是「甩郭」後遺症，質疑國民黨跟黨主席朱立倫的人居多，而侯所接收到的聲量，也多半不是讚譽有加的那種。

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▲政治人物TOP20，由國民黨總統參選人侯友宜位居第一。（圖／Sola大數據團隊）
▲政治人物TOP20，由國民黨總統參選人侯友宜位居第一。（圖／Sola大數據團隊）
而郭台銘聲量雖降到第三名，卻還是超過13萬分，僅僅落後排名第二的民進黨總統參選人賴清德兩千分左右。大多數的聲量都是郭粉同情郭董，替郭董打抱不平。看來郭董後遺症，正在持續發酵。而誰接收了郭董的同情聲量，目前看來確實有部分落在柯文哲身上。而郭董的高聲量對國民黨跟侯友宜不再是加分，反而成了威脅。

以上周聯合報最新民調看來，賴清德成長1%來到28%，等於持平，但仍領先；侯友宜支持度下降5%，來到24%；柯文哲雖下降1%到22%，其實也等於持平，反而是不表態的比率成長了5%，看似因為郭董而出走，選擇不表態的國民黨游離票。如果以賽車來比喻總統大選，那520之前只是排好順序，準備出發比賽的前奏。賴清德領先，但差距不大，侯跟柯在後方形同平手。根據過去這個月柯文哲的聲量分析，過去這周柯文哲聲量鵲起，自主聲量是近一個月來最高的一次，一口氣成長了接近四倍；非自主聲量比起上周也成長了兩倍，顯見柯粉相當HIGH，柯文哲確實也接收了部分挺郭的聲量，但仍嫌不足。以總分合計96210排名第五。因此究竟是侯友宜靠著直線加速甩掉柯，還是柯逐步接收挺郭聲量彎道超車，考驗著雙方智慧。

也就是說，誰能夠採取對的策略增加支持度，甩開對手的纏鬥，誰就能夠超越對方，伺機趕上賴清德，箇中的關鍵點，當然還是如何吸收挺郭台銘的這群選民。當然賴清德目前的支持度是不是已經到天花板，還是有機會甩開對手，以目前賴神穩扎穩打的作法，雖然樂見對手彼此糾纏，也得謹防有人過了幾個彎道就超越自己。至於才度過520邁向最後一年執政的蔡英文總統，聲量卻不如侯賴郭，但仍以10萬分左右，排名第四。

上週還有一個受矚目的新聞，民進黨放消息要徵召雞排妹參選台北市中正萬華區，引發各界關注。不只是因為雞排妹過去特立獨行爭議不斷的行事風格，而是連民進黨內都有不少雜音。許多人質疑為什麼不直接派經營一陣子的議員吳沛憶參選，而要找雞排妹。吳沛憶本人倒是大氣，她說已正式跟民進黨中央討論並建議，目前她是黨籍民調最高的人選，若有優秀人才就用公平的方法產生人選，就是把所有有意願的人選，一起做民調。努力了這麼久卻可能沒機會選立委，吳沛憶似乎有些措手不及。不過雞排妹也因此來到政治人物排行榜第32名，討論度有出來，就看這周有沒有繼續發酵的機會。

至於上週另一個焦點，是民進黨宜蘭資深立委陳歐珀因為imb案宣布退選。網路一片罵聲，畢竟陳歐珀無償使用主嫌曾國緯的房屋和車子，被外界認為太誇張。陳歐珀也因此聲量暴漲到將近七萬分，排名第六，也是他生平第一次進榜。踢爆陳歐珀的黃國昌，則是排名第十一。他在政壇的下一步，也是大家持續關注的焦點。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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