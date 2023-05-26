36年前無人不知神劇！「他」台詞只有一句卻爆紅 長大現況曝光
經典武俠劇《靈山神劍》為1987年中視晚間八點檔，由女星潘迎紫主演，在當年火紅程度超高，可說是家喻戶曉的神劇，近日又有網友曬出劇照，引起網路一陣熱議，不只潘迎紫被讚「美得像仙女」，劇中台詞只有一句「哎呀呀」的可愛吉祥物「靈芝草人」，也讓觀眾留下深刻印象。
記者賴禹妡/綜合報導
一名網友在臉書社團「報時光 老派收藏」社團中發文，只見他曬出《靈山神劍》的劇照，畫面中潘迎紫身穿古裝，散發出滿滿仙氣，一手還牽著劇中可愛的角色「靈芝草人」，讓他懷念直呼：「以前中視古裝劇很多人都看過的。」
貼文曝光後，立刻引爆網友的共鳴，「童年回憶」、「我國小時候就是看連續劇」、「回憶滿滿」、「小時候一定要看的呀！看到都會哭」、「看過的人都不年輕了」，另外還有許多人讚嘆潘迎紫的美貌，「我以前很愛看潘迎紫，我覺得她美得像仙女」、「潘迎紫以前多紅啊」、「她真的是很美，是現在的藝人都比不上的」、「我到現在的偶像還是她，真的太美了」、「小時候心裡覺得最美的女人」。
另外，台詞只有一句「哎呀呀」的靈芝草人，也讓許多網友留下深刻印象，事實上，當年飾演靈芝草人的童星凱凱（廖威凱）現在已經超過40歲，他從小就開始拍戲、拍廣告，也累積不少作品，甚至還出過唱片，直到國二那年為了升學才息影，長大後曾上《康熙來了》錄製童星單元，也透露有復出演藝圈的計畫。