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36年前無人不知神劇！「他」台詞只有一句卻爆紅　長大現況曝光

▲潘迎紫（右）主演的經典武俠劇《靈山神劍》，近期又再度被網友熱烈討論，劇中台詞只有一句「哎呀呀」的靈芝草人（左）也令人印象深刻 。（圖／翻攝自臉書）
▲潘迎紫（右）主演的經典武俠劇《靈山神劍》，近期又再度被網友熱烈討論，劇中台詞只有一句「哎呀呀」的靈芝草人（左）也令人印象深刻 。（圖／翻攝自臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

經典武俠劇《靈山神劍》為1987年中視晚間八點檔，由女星潘迎紫主演，在當年火紅程度超高，可說是家喻戶曉的神劇，近日又有網友曬出劇照，引起網路一陣熱議，不只潘迎紫被讚「美得像仙女」，劇中台詞只有一句「哎呀呀」的可愛吉祥物「靈芝草人」，也讓觀眾留下深刻印象。 

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▲靈芝草人在《靈山神劍》中只有一句台詞「哎呀呀」，可愛模樣卻讓觀眾十分喜愛。（圖／翻攝自《中視經典戲劇》YouTube）
▲靈芝草人在《靈山神劍》中只有一句台詞「哎呀呀」，可愛模樣卻讓觀眾十分喜愛。（圖／翻攝自《中視經典戲劇》YouTube）
一名網友在臉書社團「報時光 老派收藏」社團中發文，只見他曬出《靈山神劍》的劇照，畫面中潘迎紫身穿古裝，散發出滿滿仙氣，一手還牽著劇中可愛的角色「靈芝草人」，讓他懷念直呼：「以前中視古裝劇很多人都看過的。」 

貼文曝光後，立刻引爆網友的共鳴，「童年回憶」、「我國小時候就是看連續劇」、「回憶滿滿」、「小時候一定要看的呀！看到都會哭」、「看過的人都不年輕了」，另外還有許多人讚嘆潘迎紫的美貌，「我以前很愛看潘迎紫，我覺得她美得像仙女」、「潘迎紫以前多紅啊」、「她真的是很美，是現在的藝人都比不上的」、「我到現在的偶像還是她，真的太美了」、「小時候心裡覺得最美的女人」。 

▲飾演靈芝草人的童星凱凱（廖威凱）長大後曾上《康熙來了》錄製童星單元，也透露有復出演藝圈的計畫。 （圖／翻攝自中天電視YouTube）
▲飾演靈芝草人的童星凱凱（廖威凱）長大後曾上《康熙來了》錄製童星單元，也透露有復出演藝圈的計畫。 （圖／翻攝自中天電視YouTube）
另外，台詞只有一句「哎呀呀」的靈芝草人，也讓許多網友留下深刻印象，事實上，當年飾演靈芝草人的童星凱凱（廖威凱）現在已經超過40歲，他從小就開始拍戲、拍廣告，也累積不少作品，甚至還出過唱片，直到國二那年為了升學才息影，長大後曾上《康熙來了》錄製童星單元，也透露有復出演藝圈的計畫。

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