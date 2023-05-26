男性不孕3大迷思！　醫提醒：性功能≠生育功能

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迷思１堅持自然受孕，自認為年輕還能生？！台灣第一份不孕症家庭調查顯示，30-34歲結婚的家庭第一次嘗試不孕治療的平均年齡為36.3歲。然而，女性在35歲後，不管是生育能力或卵子儲備量都將開始急速下降，男性的精子數量與活動力等也在34歲後開始減少。即使現在美容保養技術進步，黃貞瑜仍提醒：「我們雖然保有30歲的外表，但是我們的器官已經是40歲的狀況！」夫妻若越晚開始進行備孕計劃，懷孕成功率只會越來越低。
迷思２不用考慮年齡，靠生殖醫學保證成功？！隨著年齡上升，生殖醫學成功率也會受影響，以小於35歲時的治療成功率來說，還有高達起碼33%，但超過40歲僅剩一半，42歲後更低於8%。醫師提醒，無論自然懷孕或生殖醫學，精卵結合是重要第一步，若其中一方過晚意識到科學檢查的必要性，或在療程初期失敗後產生中斷治療的念頭，都將增加雙方的求子壓力。
迷思３不孕並非男性的問題？！懷孕成功關鍵在於男女雙方精卵數量與品質皆要夠好。但不孕夫妻中，不少男性抗拒生殖檢查，且認為檢查結果不一定準確。一份國際研究指出，所有不孕症病例中大約有40-50%與男性有關，與門診中統計的不孕比例相差不遠。然而在門診經驗中，仍常見男性對療程態度消極、不願配合檢查，或認為自己「任務僅在取精」表現被動。
醫提醒：精子數每年以2.6%速度下降國外一份針對全球男性精子數量調查顯示，從1973年到2018年，男性精子數量平均每年下降1.2%；從2000年開始，精子數量下降速度更加速到每年2.6%以上。隨著空氣污染、暴露在有害化學物質或過熱環境中，都有可能加劇男性生育能力下降。
黃貞瑜說明，「精蟲活動力」是指精蟲游動狀況。在精液中需有至少42%精蟲能正常游動為正常數值。活動力差的精蟲不會前進、原地轉圈及原地抖動，若精蟲無法移動至輸卵管與卵子受精，便會造成男性不孕症。
求子要有效 精準檢測「生殖即戰力」根據WHO標準，正常性生活無避孕超過1年，但未能懷孕者即為不孕症。黃貞瑜呼籲，現今不孕問題男女已各占一半，無論備孕或生殖醫學，雙方一起檢查、一起治療是相當必要的。而且110年7月政府擴大不孕症補助，建議民眾及早尋求生殖醫學檢查與協助。
3旬的林小姐從婚後就開始備孕，嘗試自然受孕2年未果，便積極地和老公一起進行生殖檢查。自己雖有卵巢囊腫但AMH值良好，老公則是精蟲活動力略低於平均值。雖然第一次人工授精失敗，但老公仍體貼相挺。加上政府擴大生殖補助計畫，夫妻立刻決定嘗試之前因費用遲遲沒有進行的試管嬰兒療程，治療一年後成功迎來小兔寶。
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男性生殖檢查項目
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女性生殖檢查項目
| 精液量
精蟲數
精蟲濃度
精蟲活動力
前進型精蟲率
精蟲存活率
正常型態比例
精蟲DNA碎片分析
| 抗穆氏管荷爾蒙(AMH數值)
基礎體溫及排卵測試測量
內診檢查
陰道超音波檢查
子宮輸卵管攝影
血液賀爾蒙分析
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57978
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