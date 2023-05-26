暖化恐造成5疾病　「減碳飲食」如何均衡又友善環境？7大類飲食指引曝！

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全球暖化氣候變遷 恐導致5大疾病全球暖化不僅會影響氣候、生態環境，也會影響人的健康。陳郁臻營養師指出，呼吸道系統、心血管系統、消化道、精神等方面都會受到影響，導致以下相關疾病：
呼吸道：氣喘、過敏性鼻炎等呼吸道疾病。全球暖化產生乾旱，易導致塵土量增加，可能會引發許多呼吸道疾病發生。
心血管：心肌梗塞等心血管疾病。全球暖化導致極端氣候，過冷或過熱都會影響血管收縮，尤其極冷的氣候，血管收縮易觸發心肌梗塞發生。
消化道：腸胃炎等消化道問題。溫度上升，容易使生活環境、食物孳生細菌，腸胃炎發生的機會也因此提升。
精神性：情緒易暴躁、沮喪等。氣候會影響人的情緒，高溫狀態下，人的情緒較易暴躁；寒冷時容易沮喪。而全球暖化導致極端氣候，更容易會影響精神、情緒。
癌症：皮膚癌等。有研究發現夏季診斷皮膚癌發生率較其他季節高。而暖化會導致夏季變長，可能會使相關癌症發生率提高。
7類食物低碳指引－全榖雜糧、豆魚蛋肉、乳品由於，全球暖化會對健康產生許多影響，因此人們應該正視全球暖化所帶來的危害。陳郁臻營養師表示，若想友善環境可以選擇減碳飲食，不僅保護地球也能守候自身與家人健康。
陳郁臻營養師也針對全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，以及水分攝取提供不同的減碳飲食建議。
「全榖雜糧類」陳郁臻營養師建議，每日食用的全穀雜糧類應包括至少1／3 以上，民眾應選擇在地種植的全榖雜糧類作為碳水化合物的主要來源，避免加工精製澱粉，如麵包、蛋糕、餅乾等食品。
「豆魚蛋肉類」陳郁臻營養師表示，應盡量選擇植物性、脂肪含量較低的豆魚蛋肉類，尤其豆製品的二氧化碳排放量較低，可以選擇原型態的植物性蛋白食物，如：黃豆 、毛豆與黑豆或黃豆製品，如：豆腐等。
若要攝取動物性蛋白食物作為蛋白質來源，陳郁臻營養師提醒，紅肉類的二氧化碳排放量最高，民眾可以白肉取代紅肉，此外也要避免選擇遠洋漁業的海鮮類食材，多選擇當季量產或成熟期短的漁獲。
「乳品類」陳郁臻營養師提到，乳品的來源為二氧化碳排放高的牛隻，建議攝取量達每日建議量即可，並選用國產原味乳品，避免加工乳品，如：調味乳、起司等。
7類食物低碳指引－蔬菜、水果、油與堅果、水「蔬菜類」陳郁臻營養師建議，每天需攝取≧3份，並選擇當季與當地種植蔬菜，且無施肥蔬菜或用低二氧化碳排放肥料施肥的蔬菜，蔬菜生長期愈短，碳排放就愈低，如：地瓜葉、小白菜、空心菜等葉菜類。
「水果類」陳郁臻營養師表示，水果也應選擇當季與在地種植的水果，避免選擇果乾與果汁等，多攝取原型態水果類。
「油脂與堅果種子類」陳郁臻營養師提到，應選擇富含不飽和脂肪酸的植物油為油脂來源，而且要少精製的植物性油脂，如：初榨橄欖油、葵花油等，也可使用堅果入菜，建議堅果每天攝取1份，避免炸物、過度加工油脂。
「水分攝取」陳郁臻營養師表示，除疾病因素須限水者，每日水份攝取應達每公斤體重30毫升，並應以水取代飲料，減少精製糖與精製澱粉（如：珍珠、芋圓等），也可減少飲品的包裝廢物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57919
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