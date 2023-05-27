中職／什麼是羅力條款？誰未來最有機會達成此紀錄？

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提到羅力對中職貢獻，就要回到他在2012年以「雷力」的身份來台加盟中職Lamigo桃猿隊，並且投出佳績，幫助猿隊在2012年奪冠，並在隔年投出單季11勝佳績，參加亞職大賽，成功封鎖三星獅隊受到關注，之後也在2014年他跟韓職KT巫師隊簽約，並輾轉在2015年重回中職加入義大犀牛，也奠定他日後中職三冠王的本色。
更重要的是，他生涯先發235場，單季曾先發34場，但他不喊苦，連過去他的翻譯也說，「羅力配醬油吃飯也能過活」，相當融入台灣環境。
羅力不但投球犀利，他還有專屬的「羅力筆記」跟不少小秘訣，最重要的是他懂得「變」，打者的心理也讓他摸透。羅力拿過2次投手三冠王寶座，3度勝投王、5度防禦率王，更入選明星賽4次，他的確也配得上「本土」的資格。
不過要說起「羅力條款」，最主要的精神還是鼓勵外籍選手在中職長期發展，也對外籍球員的付出表達感謝，過去日職就有類似條款，台灣球員郭泰源和許銘傑都受惠，中職也是比照日職規定，給予洋將鼓勵，而因為羅力是被討論此條款的第一人，因此稱為「羅力條款」。
羅力在去年8月滿9年年資，但卻在球季中引退，目前味全龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）已經累積快滿8年年資，預計2024年就有機會達成「羅力條款」，2025年就不限洋將資格，但可能屆時已經38歲。