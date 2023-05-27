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中職／什麼是羅力條款？誰未來最有機會達成此紀錄？

▲富邦悍將投手羅力，雖然宣告引退，卻也達成首位洋將不限本土資格。（圖／記者葉政勳攝）
▲富邦悍將投手羅力，雖然宣告引退，卻也達成首位洋將不限本土資格。（圖／記者葉政勳攝）

運動中心/綜合報導

前富邦悍將投手羅力（Mike Loree）在近期不但出書告白他的棒球生涯，他也在中職效力10年球季後，正式退下球衣，決定多花時間陪伴家人，而他也成為富邦海外球探，5月27日將回到富邦新莊主場開球。羅力在中職累積1500局投球局數，拿下102勝，僅次於史上最強洋投勇壯，他在中職累積10年生涯，實際上9年為完整球季，2021年中職領隊會議上，由富邦再度提案，希望未來他可以比照本土球員一軍年資滿9年即可取得自由球員資格，成為不受限洋將，由於該條款是富邦隊為羅力爭取非洋將身份的提案，因此也稱之為「羅力條款」，27日，羅力將首度以本土球員身分投出第一球，象徵自己是此條款的受惠第一人。

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中職過去洋將最強應該可以讓人想到的是前兄弟象養父鐵，他在2001年總冠軍賽幾乎以一人之姿拯救球隊，也開啟兄弟「二代象」三連霸的起點，但要看數據，前興農牛隊勇壯生涯累積108勝，40救援成功，共投1570局，16場完投、5場完封，數據上他說第一，沒人敢說第二。

提到羅力對中職貢獻，就要回到他在2012年以「雷力」的身份來台加盟中職Lamigo桃猿隊，並且投出佳績，幫助猿隊在2012年奪冠，並在隔年投出單季11勝佳績，參加亞職大賽，成功封鎖三星獅隊受到關注，之後也在2014年他跟韓職KT巫師隊簽約，並輾轉在2015年重回中職加入義大犀牛，也奠定他日後中職三冠王的本色。

更重要的是，他生涯先發235場，單季曾先發34場，但他不喊苦，連過去他的翻譯也說，「羅力配醬油吃飯也能過活」，相當融入台灣環境。

羅力不但投球犀利，他還有專屬的「羅力筆記」跟不少小秘訣，最重要的是他懂得「變」，打者的心理也讓他摸透。羅力拿過2次投手三冠王寶座，3度勝投王、5度防禦率王，更入選明星賽4次，他的確也配得上「本土」的資格。

不過要說起「羅力條款」，最主要的精神還是鼓勵外籍選手在中職長期發展，也對外籍球員的付出表達感謝，過去日職就有類似條款，台灣球員郭泰源和許銘傑都受惠，中職也是比照日職規定，給予洋將鼓勵，而因為羅力是被討論此條款的第一人，因此稱為「羅力條款」。

羅力在去年8月滿9年年資，但卻在球季中引退，目前味全龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）已經累積快滿8年年資，預計2024年就有機會達成「羅力條款」，2025年就不限洋將資格，但可能屆時已經38歲。


                                                                                                                           

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