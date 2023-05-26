《公共電視法》修正草案三讀通過！史哲：盼成台灣影視「造浪者」

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史哲提到，不分黨派委員及各界對於公視都有許多的期待，臺灣社會對於公視法也歷經許久的討論，為讓修法向前一步，此次優先修正已逐步收攏共識的法條，包含解開2001年至今，長達23年停滯的9億元捐贈預算上限緊箍咒；修改曾經造成第5屆、第7屆分別延宕968天、966天的董監事3/4選任門檻為經2/3通過；賦予國際及多元族群頻道明確法源，解決過去Taiwan+、客家電視等須以採購方式辦理，營運穩定性不足情況等3大核心議題。另外，則修正如主管機關仍停留於新聞局等不合時宜法條，以及配合《財團法人法》等法律相應的修正。
史哲以最近公視轉化為主要投資者，成功賣出超過190個國家全球版權的劇集《人選之人-造浪者》所說，「我們是隱身在後臺的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，創造出這些就會贏嗎？但如果什麼都不做，就會輸。」史哲認為，「人人都是造浪者」，多年來朝野間、專業社群、社會公眾的許多對話甚至爭執，其實都是為了讓臺灣擁有一個體質健康、正常的公共電視。期許公視未來在各界努力創造的穩健基礎上，也能如同世界各國公視一般，成為推動臺灣影視產業發展的「造浪者」。
文化部強調，對於修法過程中，委員及各界提醒公視應擴大影響力、提升公共服務價值等相關建議，文化部都將盡力協助公視落實。相信公視未來能持續的以豐富影視製作經驗，引領國內影視產業發展「共好」；同時，製播更多兒少、族群、國家語言等節目，提高公共服務價值，與全民「共享」；更進一步打破頻道概念，以彈性的產製及通路，「共創」臺灣文化內容在國際的影響力。