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內幕／郭台銘定位不明難服氣　挺郭派嗆遍地開花自辦活動

▲郭台銘爭取國民黨2024總統參選人失利後，挺郭派針對黨徵召程序質疑聲浪不斷延燒，挺郭人士認為各地支持者自發舉辦挺郭活動，未來恐遍地開花。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘爭取國民黨2024總統參選人失利後，挺郭派針對黨徵召程序質疑聲浪不斷延燒，挺郭人士認為各地支持者自發舉辦挺郭活動，未來恐遍地開花。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人失利，傳出將展開「感恩之旅」行程，5月27日擬至高雄出席感恩茶會。巧合的是，國民黨總統參選人侯友宜也在同日赴高雄舉辦見面會，隨即又傳出郭台銘臨時取消該行程，引發外界「王不見王」的揣測。有挺郭人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，黨的徵召過程不透明，讓郭台銘與支持者有疑慮，各地基層恐會接連自發性舉辦挺郭活動，遍地開花。

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郭台銘爭取參選總統失利後，隨即「負氣」帶著妻小到日本散心，動作轉趨低調。當各界關心郭台銘下一步動作時，「挺郭派」國民黨立委陳玉珍表示，「郭董先沉澱幾天後，首先當然要先對這些他的支持者，做一些感謝行程。」

郭台銘日前與彰化縣議長謝典林在自家豪宅密會，兩人聚焦討論「感恩之旅」如何進行等有關事宜。不僅如此，傳郭台銘本周六原預計前往高雄左營果貿社區，出席國民黨黃復興黨部感恩茶會活動，但現又臨時取消。

郭台銘臨時取消高雄行程，引發外界關注郭侯兩人似乎有「王不見王」的心結。對於外傳的這場郭台銘活動，國民黨高雄市黨部主委黃昭順受訪時否認說，從未聽過這場活動，黨部也沒與主辦方溝通與協調，她並稱此事就是「無中生有。」

值得一提的是，前高雄市民政局長曹桓榮預計5月27日在岡山成立服務處，前高雄市長韓國瑜原也在受邀名單當中，有望上演侯友宜、韓國瑜同台場面。不過，韓國瑜則因人在國外，無法如期返台，宣告侯、韓合體機會破滅，同樣也引起各界注意。

侯友宜雖然已經正式出線，郭台銘也承諾會盡全力支持侯友宜勝選，但其支持者仍不斷傳出勸進聲音，更在民間團體中持續發酵，讓挺侯、郭派角力延燒。

挺郭人士不諱言說，國民黨徵召過程不透明、不公開，即便推派侯友宜參選，但仍讓許多支持者感到不滿；加上黨中央後續未給予郭明確定位，甚至有立委建議郭當立法院長，導致郭與支持者對黨有所疑慮，後續若各地方自辦勸進郭的活動，恐怕也是必然結果。

另外，民眾黨主席柯文哲已表態參選2024總統，柯辦發言人陳智菡提到郭、柯合作機會是「99.999%」。挺郭人士強調，雖郭台銘基本立場仍是力挺國民黨，但若黨中央在後續整合作業上，無法讓郭台銘支持者與地方服氣，地方也不排除促郭，轉向與民眾黨合作可能。

郭台銘未獲徵召之後，藍營內部頻頻在幫他「找位子」，日前陸續傳出黨主席、立法院長、侯友宜副手等討論。對此，挺郭人士呼籲黨中央，應給予郭台銘明確定位，讓當事人與支持者都能服氣。

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