「無線充電器」怎麼挑最好？6件事要小心 有這標示才安全
蘋果從iPhone 8 開始就支援無線充電，但最多就是7.5Ｗ的功率慢慢充，到了iPhone 12一直到iPhone 14有了MagSafe，充電功率可達15W，大幅提高無線充電器的需求，為了避免買到山寨品而引發危害，經濟部標準檢驗局基隆分局特別提供6點關於無線充電選購和充電時的注意事項。
記者周淑萍/綜合報導
標準檢驗局基隆分局表示，「無線充電器」已列為需要檢驗的商品，需要完成檢驗程序後才可販售，同時也呼籲廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，民眾也可以到標準檢驗局網站「商品安全資訊網」查詢。同時提供6點關於無線充電器的注意事項，避免充電充出危機來。
- 選購時，請注意是否有詳細的中文標示、使用方法與注意事項，並認明有貼附「商品檢驗標識」的商品再購買。
- 不要購買來路不明的地攤貨、水貨及仿冒品。
- 無線充電是透過電磁感應方式充電，不要在手機和充電器之間放置任何物品，避免降低充電效能。
- 手機保護殼太厚可能會影響充電效果，若發現無法充電，或是充電速度緩慢，可嘗試卸下保護殼。
- 可考慮關閉「震動」功能，以防止手機當訊息通知，因震動而移動位置，進而導致充電器停止為手機供電。
- 充電時可能會使手機電池稍微變熱，為延長電池的使用壽命，應隨時關注並避免電池過熱。