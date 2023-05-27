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「無線充電器」怎麼挑最好？6件事要小心　有這標示才安全

▲無線充電器能擺脫線材的束縛，近年逐漸成為充電主流，對此，基隆標檢局提供6件事提醒，避免充電充出危機。（圖／翻攝蘋果官網）
▲無線充電器能擺脫線材的束縛，近年逐漸成為充電主流，對此，基隆標檢局提供6件事提醒，避免充電充出危機。（圖／翻攝蘋果官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果從iPhone 8 開始就支援無線充電，但最多就是7.5Ｗ的功率慢慢充，到了iPhone 12一直到iPhone 14有了MagSafe，充電功率可達15W，大幅提高無線充電器的需求，為了避免買到山寨品而引發危害，經濟部標準檢驗局基隆分局特別提供6點關於無線充電選購和充電時的注意事項。

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標準檢驗局基隆分局表示，「無線充電器」已列為需要檢驗的商品，需要完成檢驗程序後才可販售，同時也呼籲廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，民眾也可以到標準檢驗局網站「商品安全資訊網」查詢。同時提供6點關於無線充電器的注意事項，避免充電充出危機來。

▲選購時，請注意是否有詳細的中文標示、使用方法與注意事項，並認明有貼附「商品檢驗標識」的商品再購買。(圖／官方提供)
▲選購時認明有貼附「商品檢驗標識」的品項，有政府機關把關，使用上會比較安心！(圖／官方提供)
  1. 選購時，請注意是否有詳細的中文標示、使用方法與注意事項，並認明有貼附「商品檢驗標識」的商品再購買。
  2. 不要購買來路不明的地攤貨、水貨及仿冒品。
  3. 無線充電是透過電磁感應方式充電，不要在手機和充電器之間放置任何物品，避免降低充電效能。
  4. 手機保護殼太厚可能會影響充電效果，若發現無法充電，或是充電速度緩慢，可嘗試卸下保護殼。
  5. 可考慮關閉「震動」功能，以防止手機當訊息通知，因震動而移動位置，進而導致充電器停止為手機供電。
  6. 充電時可能會使手機電池稍微變熱，為延長電池的使用壽命，應隨時關注並避免電池過熱。

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