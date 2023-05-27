立法院《礦業法》三讀 ！立委：三贏成果獻給導演齊柏林

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由於礦業法修法過程耗時已久，儘管三讀通過時間已是晚上10點，仍有不少立委留在議場發言。
民進黨立委林淑芬發言表示，礦產是國家與人民的，採礦要兼顧公共利益，2017年她提出民間版礦業法修法草案，歷經6年多討論，今天才得以完成改革。
林淑芬指出，礦業法修法不只兌現總統蔡英文承諾，更是20年來礦業治理最大改革，感謝所有公民團體協助與堅持。
民進黨立委洪申翰表示，礦業法修法歷時近7年，將法案大幅翻修，除了刪除長年詬病的霸王條款，還全面強化礦業管理與把關機制，實際修了快70個條文。
洪申翰說，感謝一直推動修法的民間團體、朝野各黨與行政部門，一起完成經典的改革，並達成6年前礦業改革遊行時許多人的訴求與心願。
時代力量立委陳椒華指出，6月10日是紀錄片「看見台灣」導演齊柏林過世6週年，過去是齊柏林拍下台灣的美麗與哀愁，感謝齊柏林冒著生命危險紀錄這片土地的容貌，要將修法成果獻給齊柏林。
國民黨立委廖國棟表示，過去礦業法最大爭議，是展限是否需要環評及原住民族諮商同意，如今成功修法，感謝朝野立委共同努力，落實原住民族基本法第21條的精神與保障。
擔任經濟委員會召委的民進黨立委賴瑞隆透過新聞稿表示，2013年「看見台灣」紀錄片從空中鳥瞰台灣的山林水土，一幕山頭被挖平的畫面引起眾人議論，也讓許多人注意到台灣的礦業缺少適當管理的問題；2017年，正在拍攝續作的齊柏林不幸墜機逝世，行政院加速修法並將草案送第9屆立法院審議，但可惜未能完成三讀。
賴瑞隆說，感謝朝野共同努力讓礦業法在本會期三讀通過，修法後加強政府管理，將是環境、原民權益、產業三贏局面，期待台灣環境政策持續向前推進。（編輯：林克倫）1120526