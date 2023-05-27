限72小時！溫泉飯店入住1600元爽喝紅白酒 睡到下午1點才退房
礁溪晶泉丰旅推出「72小時限時快閃」活動，祭出兩款熱銷房型回饋，日式雅緻溫泉雙人房最低每人每晚2500元起，而萬元泉思家庭溫泉套房則最低每人每晚僅1600元起。含早餐外，6月平日再享延遲退房至下午1點。5月29日上午9點開賣，可預訂入住日期2023年6月1日~8月31日。礁溪寒沐酒店則將住房結合新餐廳「岩彩海鮮餐廳」推出一泊二食，即日起至2023年6月30日，平日一泊二食1萬3200元起。
記者葉盛耀/綜合報導
兩人成行入住「雅緻溫泉雙人客房」，享有客房專屬半露天景觀湯池；「泉思家庭套房」最多容納4位大人同時入住，每人每晚最低下殺1600元起，也是閨蜜同行的理想選擇。兩種房型皆加贈翌日豐盛自助式早餐外，而平日住房的旅客還可以享受延遲退房至下午一點的服務，更於Happy Hour時段，享紅、白酒無限暢飲及各式零食點心。礁溪晶泉丰旅也表示，飯店位於礁溪溫泉風景區的中心，地理位置優越，周邊可從事海上活動，像是「龜山島賞鯨」、「牛奶湖SUP立槳」等。
礁溪寒沐酒店則將住房結合新餐廳「岩彩海鮮餐廳」推出「度假饗海鮮」一泊二食專案。即日起至2023年6月30日，平日1萬3200元起，包含岩彩無菜單料理的晚餐(也可換成午餐)及翌日自助式早餐。岩彩海鮮餐廳主打無菜單料理，由郭偉鈞行政副主廚帶領廚藝團隊，依循大自然時序，秉持「吃在地、食當旬」哲學，將大溪漁港及南方澳漁港的現流海鮮，融合中、日式料理手法，展現時令食材的本味。