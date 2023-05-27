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瑪娃破記錄成「頂級強颱」！暴風圈就在台灣門口　最新路徑曝光

▲瑪娃颱風來勢洶洶，暴風圈是否會觸陸還有待觀察。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲瑪娃颱風來勢洶洶，暴風圈是否會觸陸還有待觀察。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

瑪娃颱風強度已經打破從2000年以來風速最強紀錄，未來還不排除會再繼續增強，根據目前最新路線預報，瑪娃會移動到台灣家門口附近之後開始轉向，等於暴風圈就在家門口，其實陸上警報是否會發布還非常難說！不過沒意外下週一將有機會發布海上警報！

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃暴風圈是否摸到陸地？陸上警報會發布嗎？目前還非常難判斷！有幾個觀察重點，包括轉向的位置及幅度，瑪娃抵達台灣東南方時，正好遇到槽線東移、高壓減弱東退，此時三者間的互動決定瑪娃轉向幅度，高壓減弱速度快、幅度大，槽線勾一下，瑪娃在遙遠的地方就會轉向東北；反之減弱速度慢，瑪娃來不及煞車就貼到台灣附近了。

▲瑪娃颱風最新預測路徑，是否會登陸下週一才是關鍵。（圖/天氣颱風論壇）
▲瑪娃颱風最新預測路徑，是否會登陸下週一才是關鍵。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
「然而抵達台灣附近時的強度，因台灣東南方環境不適合颱風久留，瑪娃進入之後強度會逐漸減弱，暴風圈將會縮小」台灣颱風論壇提到「這次瑪娃在台灣附近轉向，轉向時又會減弱，因為就在家門口，暴風圈很靠近，強度、路徑只要差一點就會差很多，只能等待瑪娃颱風真的慢下來了，才有辦法做出明確判斷，下周一（29）日左右見分曉！

而天氣風險公司指出，瑪娃颱風轉向的因素主要受到「副熱帶高壓強弱」與「西風槽線」影響 ，高壓若減弱慢或幅度不大，颱風會比較接近台灣；高壓若減弱較快或幅度較大、槽線牽引顯著，則轉向較早、距離台灣較遠，因此未來的路徑預測仍有不確定性，但預估在東部外海一段距離北上的機率最高。

此外，瑪娃颱風北轉過程中，由於大氣環境轉不利颱風發展，可能減弱為「中度颱風」，但仍具有一定強度且暴風圈範圍廣大 ，週末迎風面基隆北海岸、大台北、東半部至恆春半島地區將陸續轉有局部短暫陣雨。其它地區多雲到晴、午後山區有局部或零星短暫雷陣雨機會。

▲瑪娃颱風持續往西移動中，預估在東部外海一段距離北上的機率最高。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）
▲瑪娃颱風持續往西移動中，預估在東部外海一段距離北上的機率最高。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）

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