瑪娃颱風3重點先看！週末4地區「雨神同行」 路徑影響一次看
今年地表最強的瑪娃颱風破紀錄！創下史上5月颱風風速最強的颱風，根據氣象局最新預報，瑪娃颱風目前七級風暴風半徑達300公里，未來甚至不排除有增強的趨勢。然而颱風都還沒來，巨浪已經襲來，氣象局也針對目前瑪娃颱風對台灣的影響做出「3重點提醒」，另外包括週末台灣四大地區也會下雨，民眾若要出門記得攜帶雨具。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示，瑪娃目前持續以西北西方向前進，目前距離還是較遠，對台灣天氣沒有直接影響，下周一開始速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢，北轉的時間點及北轉程度仍有很大的不確定性，但是從27日開始，基隆北海岸、東半部、馬祖、澎湖等地沿海會有長浪出現。
「尤其週日起東台灣沿海浪高將增高到3到5米，浪高還會持續增大，非必要請勿前往海邊活動」中央氣象局也發出「瑪娃颱風3點提醒」，包括「週末注意大浪並有長浪」、「週一後颱風外圍環流開始影響台灣」、「週一後颱風北轉位置及角度將決定對天氣的影響程度」民眾屆時要記得即時更新颱風動態。
而天氣風險公司也分享「最高機率」的路徑態勢，週末期間瑪娃颱風將穩定往西北西方向移動，下週日到下週一（5月29日至5月30日）來到台灣東南方海面時會逐漸北轉，今（27）日開始基隆北海岸、大台北、東半部至恆春半島等地區將陸續受到颱風外圍環流影響，轉有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴、午後山區有局部或零星短暫雷陣雨機會。
天氣風險公司說明，下週一迎風面地區風雨將更明顯，且局部有較大雨勢機會、山區留意累積雨量，雨勢的大小會與颱風的距離遠近相關、仍有不確定性。西半部則因為颱風接近帶來下沉氣流，為多雲到晴天氣且相當乾熱，類似的天氣型態初估會持續到下週三、下週四（5月31日至6月1日），何時會轉趨穩定天氣，則要看颱風遠離的速度而定。