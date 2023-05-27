李聖傑人生第一次！唱到一半關燈5秒 「她」突衝上台幫擦汗
出道24年的李聖傑，終於在昨（26）日踏出台灣，一連2天在馬來西亞雲頂的雲星劇場，舉辦「一人一首李聖傑」演唱會，這也是他個人第一場的國外巡迴演唱會，2天兩場的演唱會門票，共1.1萬張開賣後隨即秒殺。李聖傑在首日演唱會上賣力唱跳，一度太過激動，讓他爆汗淋漓，現場一度暗燈5秒，一名女性工作人員衝上台幫忙補妝，讓他忍不住自虧：「第一次有人在台上補妝吧！」
記者吳雨婕/馬來西亞報導
李聖傑以歌曲〈Face〉、〈塔圖〉、〈我有一棵樹〉為演唱會揭開序幕，唱完〈我有一棵樹〉後，台下歌迷紛紛向李聖傑示愛，李聖傑說：「馬來西亞我來啦，這一刻等了4年，2019的12月高雄巨蛋之後，第一場的李聖傑海外演唱會獻給馬來西亞，4年很不容易，這個4年大家變化很大。」
李聖傑接著問歌迷許多問題，如「今天很多人是人生第一場演唱會，是嗎」、「今天第一場好不好」、「開場的3首歌喜歡嗎」、「你們把精力都留在這一晚，所以你們不會有遺憾，對不對」，李聖傑的每一個提問，台下歌迷都必有回應，就連男粉絲都難以抵擋李聖傑魅力，大聲表示：「有你就好！」讓李聖傑感到窩心，心花怒放的回應：「有你們就好。」
明明是在有著涼爽天氣的雲頂，卻無法遮掩全場的熱情，讓李聖傑更加賣力演唱，不僅背後全濕，就連胸口也開始冒汗。李聖傑在演唱〈位置〉前，一名女性工作人員突然衝上台，替李聖傑擦汗，接著突然關燈5秒，等燈光再度亮起，李聖傑尷尬笑說：「第一次在台上有人補妝，明明雲頂很涼爽。」