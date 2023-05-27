賈靜雯哭了！罕見公開談梧桐妹「有了她才知道我可以那麼堅強」
賈靜雯與前夫孫志浩育有17歲大女兒「梧桐妹」，過去鮮少公開談論長女的她，近日在陸綜《乘風2023》（原名《乘風破浪的姐姐》第四季）上想起母女倆一起經歷第一段婚姻、與孫志浩的官司到再婚，當場紅了眼眶，「有了她我才知道，我可以那麼堅強。」
記者楊穎軒／綜合報導
最新一集節目中，賈靜雯二次公演和隊員演唱周華健的經典歌〈一起吃苦的幸福〉，排練空檔與秋瓷炫、吳倩、Ella（陳嘉樺）談心，坦言提到「一起吃苦的幸福」，她腦中想到的是梧桐妹，「她跟我經歷了一段過程，那個吃苦是我們一起走過來的，陪她高高低低、起起伏伏，現在我們很好...」
賈靜雯表示，自己跟梧桐妹之間的緊密度特別不一樣，「或許跟離婚這件事情有關，所謂的一起吃苦...那段過程陪著她，其實很深刻，她是我第一個孩子，也是我第一次懂得怎麼當媽媽，那個力量是無比強大的...」這時賈靜雯突然哽咽到說不出話，深吸了一口氣，才說：「因為有了我大女兒我才知道，我可以那麼堅強。」
2019年6月12日，賈靜雯離婚8年多，她在臉書PO出和老公修杰楷、前夫孫志浩一同出席梧桐妹畢業典禮的照片，寫下：「大女兒的誕生對我的人生起了很大的變化，因為有了她，我才懂得什麼叫做『無私的愛』，這份無私的愛把我們凝聚起來，謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活，人生，還有什麼不可能呢？」並下註解「懂得面對才能得到甜美的果實」，一番話五味雜陳、感慨萬千。