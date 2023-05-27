李聖傑破紀錄！突衝下台向歌迷提要求 自嘲「什麼都亂了」
李聖傑昨（26）日在馬來西亞雲頂的雲星劇場，舉辦「一人一首李聖傑」巡迴演唱會首站，完成出道24年來，個人首場的國外巡演，演唱會全場座無虛席，熱情粉絲在台下與在台上的他一來一往，有問有答，讓李聖傑興奮到加碼演唱2次他的經典歌曲〈你那麼愛他〉，還拉著台下歌迷一起合唱，他忍不住高喊：「破紀錄了！」他也難得演唱粵語歌曲，唱完後笑說自己什麼都亂了。
記者吳雨婕/馬來西亞報導
李聖傑演唱〈靠近〉時，不忘撩粉，比手指愛心，一曲唱畢，他感性提到：「我剛剛唱到那首歌才知道什麼是義無反顧，人生沒有退路，對的時間做一件事或遇到對的人，是不需要保留的，我知道今天很多朋友，千里迢迢來這裡，我親愛的歌迷從哪個城市來？」他一聽到有台灣的歌迷，李聖傑更是特別熱情的揮手打招呼。
李聖傑當晚不僅演唱〈眼底星空〉、〈遠走高飛〉、〈擦肩而過〉、〈最近〉等經典歌曲外，他還特別唱了動感快歌，他笑說：「哇不知道李聖傑有快歌吧！李聖傑不只會唱情歌對不對？」演唱〈愛PP的秀〉時，李聖傑走下舞台，與歌迷近距離互動，擊掌、自拍、握手樣樣來者不拒。李聖傑還演唱了張學友的粵語歌曲〈頭髮亂了〉，一曲唱畢，他自虧道：「我剛剛唱的是廣東歌，你們聽得懂嗎？算你們厲害，我在馬來西亞好大膽，比你們想像中（唱的）快，還亂，不只頭髮亂，什麼都亂。」
整晚的重頭戲是當李聖傑演唱在YT有2347萬次點擊的歌曲〈你那麼愛他〉時，他走下台，將麥克風給一路上遇到的歌迷，讓他們與他一起合唱，甚至還拉上台灣媒體同歡，讓全場更加沸騰，且唱了一次不夠，興奮不已的李聖傑隨即當場加碼喊：「再唱一次好嗎？我們再來一次，破紀錄了，再唱一次。」再次繞著台下與歌迷一起演唱〈你那麼愛他〉。