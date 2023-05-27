AI發威帶動台股！法人：持續留意AI題材、電子傳產各有千秋
在AI晶片大廠輝達（Nvidia）加持下，AI概念股勁揚，也激勵相關主題科技股大漲，台股昨（26）日改寫今年來新高，終場上漲213.05點，收在16505.05點；成交量更衝上3833.22億元，續寫波段新高，周線連二紅。展望台股後市，法人認為，今年電子和傳產各有千秋，各自擁有長線趨勢題材，並建議可持續留意AI相關、內需題材，由AI、疫後所延伸的新機會亦可留意。
記者李琦瑋／台北報導
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股從評價面修正等盤整格局，又再逐步回到基本面題材。近期盤面更是延續之前 ChatGPT，以及美國大型股法說均釋出看重AI主題，持續帶動包括生成式AI所掀起如AI Server的新應用與相關封測供應鏈。
安聯投信台股團隊表示，由於AI相關主題擁有長期結構式成長利基支撐，在此時市場缺乏新亮點或能見度、展望佳等題材，這類主題確實有助於在需求持續增溫、資本支出亦有望伴隨這類需求而增溫的成長力道推升下，在下一季展望出爐前，有望持續成為主要驅動盤面的亮點題材。
安聯投信台股團隊提到，儘管美國債務上限協商議題尚未定案，但近期市場氣氛確實逐漸從風險趨避的保守態度走出的過程中，建議投資人可以適時增加風險部位，等待機會；但對部分主題仍須留意評價面。
就方向上，安聯投信台股團隊認為，選股依舊是關鍵重點，在今年能見度不佳的狀況下，要發掘新的機會點並不容易。但好的方向是，今年電子和傳產各有千秋，各自擁有長線趨勢題材；建議可持續留意AI相關、內需題材、電網相關題材，以及由AI、疫後所延伸的新機會亦可留意。