全家霜淇淋換口味！店員嗨曝「超夯口味回歸」　白葡萄把握買1送1

週末超商小確幸！全家霜淇淋「買1送1」　7-11特大杯珍奶33元

▲週末四大超商限定優惠，包括全家美式、霜淇淋、珍珠醇奶茶買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲週末四大超商限定優惠，包括全家美式、霜淇淋、珍珠醇奶茶買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（27）日受到颱風影響，基隆、大台北、東半部至恆春半島有局部短暫陣雨，不過雨神攪局週末也別傷心，四大超商限定的咖啡、飲品優惠千萬別錯過！包括5月26日起至5月28日全家美式、霜淇淋、珍珠醇奶茶買1送1優惠；7-11特大杯珍珠奶茶5杯188元，加上自帶杯折扣，平均單杯33元開喝。

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🟡全家買1送1
全家本週月26日起至5月28日止，全盈+PAY支付霜淇淋（口味不限，原價49元）、珍珠醇奶茶（原價65元）、大杯特濃美式（冰熱不限，原價55元）通通「買1送1」優惠，搭配自帶杯五元折扣，平均單杯只要22元開喝。

▲7-11報稅季限定優惠，其中珍珠奶茶5杯僅188元。（圖／7-11提供）
▲7-11報稅季限定優惠，其中珍珠奶茶5杯僅188元。（圖／7-11提供）
🟡7-11 APP行動隨時取
◾純奶茶3杯（原價50元）+指定熱狗堡／貝果任3個，優惠價255元，現省102元。
◾大杯拿鐵3杯（原價55元）+指定熱狗堡／貝果任3個，優惠價265元，現省107元。
（以上可選晶華嫩雞貝果69元、星宇航空美式／起司四重奏熱狗堡69元）
◾風味系列指定冰飲4杯188元（現省72元），任選榛果拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡（原價65元）
◾香鑽水果茶4杯188元（單杯原價70元，現省92元）
◾珍珠奶茶5杯188元（單杯原價60元，現省112元）

🟡萊爾富風味美式59元
即日起至5月31日前， 特大杯冰檸檬美式（售價75元）、冰檸檬氣泡美式（售價80元）享單件特價59元，再加贈動物湯匙乙支，限量送完為止。

🟡OK御飯糰搭拿鐵59元
即日起至5月31日前，大拙匠人-鵝油拌飯飯糰 （原價29元），加上莊園級拿鐵中杯（不限冰熱，原價45元）組合價49元，現省15元。

▲OK超商拿鐵、美式同品項買2送1。（圖／業者提供）
▲即日起至5月31日前，鵝油拌飯飯糰搭配拿鐵享優惠價格。（圖／業者提供）

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