週末超商小確幸！全家霜淇淋「買1送1」　7-11特大杯珍奶33元

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全家本週月26日起至5月28日止，全盈+PAY支付霜淇淋（口味不限，原價49元）、珍珠醇奶茶（原價65元）、大杯特濃美式（冰熱不限，原價55元）通通「買1送1」優惠，搭配自帶杯五元折扣，平均單杯只要22元開喝。
🟡7-11 APP行動隨時取
◾純奶茶3杯（原價50元）+指定熱狗堡／貝果任3個，優惠價255元，現省102元。
◾大杯拿鐵3杯（原價55元）+指定熱狗堡／貝果任3個，優惠價265元，現省107元。
（以上可選晶華嫩雞貝果69元、星宇航空美式／起司四重奏熱狗堡69元）
◾風味系列指定冰飲4杯188元（現省72元），任選榛果拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡（原價65元）
◾香鑽水果茶4杯188元（單杯原價70元，現省92元）
◾珍珠奶茶5杯188元（單杯原價60元，現省112元）
🟡萊爾富風味美式59元
即日起至5月31日前， 特大杯冰檸檬美式（售價75元）、冰檸檬氣泡美式（售價80元）享單件特價59元，再加贈動物湯匙乙支，限量送完為止。
🟡OK御飯糰搭拿鐵59元
即日起至5月31日前，大拙匠人-鵝油拌飯飯糰 （原價29元），加上莊園級拿鐵中杯（不限冰熱，原價45元）組合價49元，現省15元。