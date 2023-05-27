2男2女鬼祟躲車內！警攔查發現三條通 車內搜出毒品糗了
本月24日凌晨，蘆洲分局三民所警員，於三民、民族路口執行巡邏勤務，發現一台自小客車形跡可疑，遂上前攔查，當時車上共有2男2女等4人，過程中支吾其詞不願配合出示身分，後經警方調查，發現小客車駕駛、29歲的高姓男子，其駕照已遭註銷，警方驚覺有異，立即要求高男下車受檢，隨後又發現乘客、43歲的吳姓男子，為新北地檢發布之毒品通緝、殺人未遂通緝及地院發布之毒品通緝犯，經搜查，又在車內二級毒品安非他命、放有三級毒品愷他命吸食器，4人隨即遭到逮捕，全案依違反毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦；另，吳男毒品通緝、殺人未遂等通緝案，移送新北地檢執行。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時員警執行巡邏勤務時，於三民、民族路口發現一台自小客車形跡可疑，於是上前盤查，未料車尚4人全都不願配合出示身分，甚至互相推託不認識，讓警方驚覺有異。後經調查，發現駕駛高男駕照遭註銷，隨即強制要求4人下車受檢。警方調查時，吳男說詞反覆且謊報他人身分，之後才坦承是毒品、殺人未遂通緝及新北地院發布之毒品通緝犯。
之後警方搜索車內，同車女性友人、47歲的賴姓女子，身上藏有二級毒品安非他命1包，以及汽車內部放有第三級毒品愷他命吸管一支。警方遂依法將高男、吳男、賴女、杜女帶回派出所偵辦，吳男、賴女依違反毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦；而吳男所背之通緝等，也移送新北地檢執行。警方也呼籲，吸毒害人害己，切勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終身，造成不可挽回的遺憾。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995