「瑪娃」颱風出現雙眼牆！強度已過巔峰 全球路徑預測曝光
強颱「瑪娃」今（27）日已可見雙眼牆結構，顯示其強度已過顛峯。目前最新預測路徑顯示，「瑪娃」偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，而內外眼牆置換的過程將延緩其減弱的速度，故其最接近台灣時，只會減弱至中颱上限。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，今（27）日中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，預測「瑪娃」偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，第3天進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍（紅框）大，為颱風轉向的特徵。
最新（26日）20時的歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑（粗黑線），大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑（細線）則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎後的系集平均路徑，「不確定性」是很大的，應持續密切觀察。
週末（27、28日）受高壓環流影響，白天熱如夏。週六西半部晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地區平地氣溫：北部21至34度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。
下週日各地晴朗穩定。週末起北部、東半部及恆春半島，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動、應注意安全。