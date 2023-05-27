李正皓空降選永和引綠營怒火！鄭文燦：個別候選人若有問題可討論
民進黨24日中執會通過徵召吳崢、曾柏瑜參選新北市艱困選區立委，並和政治評論員李正皓合作以無黨籍身份參選新北市永和立委，消息一出，卻引爆綠營炸鍋。對此，行政院副院長鄭文燦今（27）日表示，民主大聯盟容許差異，尋找更大共識，個別候選人若有問題可以好好討論。
記者呂炯昌／台北報導
鄭文燦今日上午出席「青平台『永續民主 世界台灣』系列論壇開幕式」，活動前媒體詢問鄭文燦身兼黨內提名小組成員，徵召李正皓引發綠營反彈，鄭文燦回應表示，民主大聯盟容許差異，尋找更大共識，也形成更大的力量，個別候選人如果有問題這都可以好好討論。
媒體詢問前文化部長鄭麗君被認為可能是副總統賴清德選2024總統副手之一，賴清德被認為黨公職出包、年輕人選票落後、兩岸論述隱憂，有信心拉大民調差距嗎？鄭文燦表示，賴清德已經累積非常完整，而且豐富的歷練，對於兩岸、國政都有很好的主張，他相信未來競爭過程，支持度會不斷提高，這點他有信心，副手選擇要通盤考量，鄭麗君是非常棒的人才，這是黨內外的共識。
針對國民黨籍宜蘭縣議員黃浴沂諷女消防員洗澡「不鎖門引誘人家看」，並拒絕道歉，鄭文燦表示，這個社會進步過程中，總有些人落後，對於人權價值、社會如何進步，總是在狀況外，在台灣有很多公職願意引導正確的價值，檢討被害者一直是處理性平議題上非常重要課題，這個課題顯示這個社會還有許多人需要教育。