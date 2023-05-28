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獨／李多慧腰圍只有20吋！超狂瘦身祕訣大公開　吃消夜也沒問題

▲樂天女孩李多慧的腰圍只有20吋，也大方分享自己快速瘦身的祕訣，而且平常也是有吃消夜的習慣。（圖／記者吳政紘攝影）
▲樂天女孩李多慧的腰圍只有20吋，也大方分享自己快速瘦身的祕訣，而且平常也是有吃消夜的習慣。（圖／記者吳政紘攝影）

記者詹鎰睿/專訪

韓國啦啦隊女神李多慧，今年震撼來台並成為樂天女孩Rakuten Girls的一員，靠著充滿魅力的舞蹈及笑容，不管男女粉絲都被她成功圈粉，有許多女粉絲甚至為了她特地來到球場一睹女神風采，更對於李多慧全身上下充滿好奇。對此，李多慧大方接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享身高167cm、49Kg的她，是如何保有20吋腰圍的身材祕訣。

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20吋的螞蟻腰！李多慧瘦身祕訣曝光

面對女粉絲們好奇她如何維持身材？李多慧坦言，她也不是不會變胖，相較於非常瘦、非常纖細的外型，她反而追求健康美，她大方表示目前的腰圍僅有20吋。李多慧笑說，其實愛吃的她在飲食方面沒有特別忌口，與大家一樣都會吃消夜，甚至應援完後回到飯店也會吃泡麵等等，至於快速瘦下來的祕訣就是在應援舞台上，要比別人更認真、更賣力地跳，這樣就能和她一樣保持好身材。

▲樂天女孩李多慧專訪。（圖／吳政紘攝）
▲樂天女孩李多慧專訪。（圖／吳政紘攝）
天生就愛笑！「練習」是跳舞魅力來源

個性樂觀活潑的李多慧，擁有自然無邪的笑容，再加上她那充滿魅力的舞蹈，一口氣從韓國紅到台灣，更吸引無數粉絲朝聖，李多慧認為「練習」就是跳舞的魅力來源，只要多練習就會知道要如何擺出完美的表情、動作，大家跳舞會變得很厲害，笑容也能一直維持下去。

定妝噴霧用超兇！李多慧化妝必帶這物

不過，面對台灣炎熱天氣，有許多人發現李多慧幾乎不會掉妝，其實她有個小祕訣，在化妝完後噴的定妝噴霧，別人大概是2到3次，而李多慧起碼噴了5次以上，就跟她的瀏海一樣不動如山，要噴很多次把妝容固定住，才不太會掉妝。此外，除了定妝噴霧，李多慧的化妝包裡必放口紅，她認為，如果沒有口紅就沒有好氣色，所以一定要有口紅，才能讓自己展現滿滿的活力。

談到粉絲們最喜歡的雙馬尾造型，李多慧則坦承，自己反而比較喜歡放下來、什麼都不綁的直髮，但自從來到台灣後，她也發現大家都很喜歡她的雙馬尾，或是像綁兩顆包子頭的造型，也讓她漸漸覺得這樣的自己很可愛，而既然大家喜歡，她笑著承諾未來會多多展現可愛的造型給大家看。

▲樂天女孩林襄、李多慧現場熱舞合體。（圖／林柏年攝）
▲李多慧超級愛笑，也自然成為她的招牌，可愛到連女粉絲都招架不住。（圖／記者林柏年攝影）

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