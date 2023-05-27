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推動AI熱潮！市值狂飆　外媒分析Nvidia如何抓準先機

▲輝達共同創辦人黃仁勳。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達共同創辦人黃仁勳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國晶片大廠輝達（Nvidia Corporation）公布今年第一季財報，營收為71.9億美元，優於市場預期，不只帶動股價上漲，還因為AI人工智能的概念火紅，讓輝達的第二季財測更是驚人，訂單爆量。有外媒分析，輝達抓準發展生成式AI（generative AI）的先機，未來可望重塑產業，帶來巨大的生產力提升。

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根據《金融時報》報導，輝達在2022年發布了H100處理器，功能強大但成本昂貴，加上當時企業普遍在通膨壓力下縮減開支，推出時機也被認為並不理想。然而，去年11月，隨著ChatGPT出現，一切有了轉折。

艱困之年出現轉機，創辦人黃仁勳形容，由OpenAI研發的ChatGPT是個「頓悟時刻」，創造了即時需求，而ChatGPT的突然流行，也引發了全球科技大廠和初創企業之間的競賽，爭先恐後要獲得H100處理器，全球首個為生成式AI設計的晶片，讓人工智能系統可以快速創建文本、圖像和內容。

在對的時間推出對的產品，輝達週三更宣布，其截至7月的3個月銷售額將達到110億美元，比華爾街此前的​​估計高出50%以上，投資者的反應使輝達的市值在一天之內增加了1840億美元，總價值逼近1兆美元，儼然成為全球最有價值的晶片公司。

馬斯克（Elon Musk）已經為他的AI新創公司「X.ai」購買了數千塊輝達晶片，甚至稱「目前GPU（圖形處理器）比藥物更難獲得」，事實也證明，H100特別受大型科技公司歡迎，例如微軟、亞馬遜，它們正在構建以AI為中心的數據庫，以及OpenAI、Anthropic、Stability AI和Inflection AI等生成式AI初創公司。

報導也提到，雖然H100的發布時機非常理想，但輝達在AI領域的突破，最早可以追溯到將近20年前的軟體創新，如2006年推出的整合技術「CUDA」，擴大GPU應用領域，花了將近20年發展至今天的成果。輝達現在還擁有大量軟體工程師，能夠隨時支援不同類型的AI框架，使其晶片在訓練AI模型所需的統計方面更具成效。

AI初創企業Air Street Capital的合夥人班納奇（Nathan Benaich）表示，輝達可以說比其他人更早看到未來，並將重點放在GPU上，也為此下了很大的賭注，至少比競爭對手領先2年；不過，目前看來半導體的AI市場雖仍是輝達的天下，但其他科技大廠也正在急起直追。

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