CPI統計！300調查員扮柯南　滷蛋、衛生紙都是訪查對象

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實際上，CPI涵蓋的內容遠不止於此，包含食、衣、住、行、育、樂等商品及服務價格，共有368個項目群、高達2萬5000個查價樣本。也因此，即便雞蛋、肉類、便當、飲料確實漲幅顯著，和其他為數眾多卻較少購買的項目併計後，得到的整體CPI平均漲幅，還是比民眾感受更和緩。
但每個月要掌握全台北中南東及離島、多達2.5萬個樣本的物價變動情況，是個浩大工程。主計總處官員更指出，調查物價變動不是打電話、網路搜尋就能解決，調查員必須實地走訪，用眼睛觀察。
主計總處官員舉例，早餐店擺放在前台的三明治，可能有一層小黃瓜、一層肉鬆、一層火腿夾蛋；如果，有一天裡面火腿不見了，又好比便當內有顆滷蛋，後來變成半顆，「這就是變相漲價，我們調查物價，能反映會盡量反映」。
主計總處官員透露，第一次調查的品項一定要實地觀察，像是長條吐司、麵包，首次調查甚至得丈量尺寸、秤重紀錄，後續查價時，如果發現長寬高明顯縮水，便有紀錄可以比較，調查員也會特別註記「縮水」情形。
衛生紙的規格也常暗藏玄機，主計總處官員指出，就算價格相同，衛生紙的抽數可能有變化，或是每張衛生紙的長、寬會縮小，這些都得實地查價才能得知。
至於查價頻率，官員表示，價格穩定的項目如衣著、汽車，每個月調查1次；如果是價格敏感的項目，像是蔬菜、水果，一有颱風、豪雨，價格波動就會很劇烈，調查員上旬、中旬、下旬都會查價。
談到此處，民眾或許好奇這些查價神秘客究竟是什麼背景，主計總處國勢普查處官員說明，主計總處設有基層統計調查網，主要有3類人力，分別是主計總處的約僱人員、縣市政府兼任統計調查員，以及按件統計調查員，他們會負責按月公布的人力資源調查如失業率、受僱員工薪資，以及物價變動等統計；其中負責物價的人力約300人。
主計總處官員補充，300人分散在全台各縣市，有時也會借助區公所的人力，透過分工合作，才能在每月有限的時間內，完成一次次查價。
此外，物價統計作為許多政策的重要評估指標，必須順應社會發展，主計總處官員表示，每年都會依消費者需求及使用特性調整樣本，近幾年就納入快篩、電動車，以及Netflix、Disney+等串流影音服務，「（樣本）會隨民眾需求而調整，確定有代表性、一定普及程度就會納入」。
隨著時代發展，漸漸被遺忘的品項，像是唱片，在CPI的權重就會愈來愈低；主計總處檢視房租的CPI時，每年也會汰換1至2成樣本，避免調查樣本的屋齡愈來愈老，難以反映整體市場的變化。（編輯：潘羿菁）1120527