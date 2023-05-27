李坤城兒槓上林靖恩？發文怒控「偽造文書、搶房產」喊告
今年4月間，資深音樂人李坤城因大腸癌病逝，享壽66歲，過去他與女友林靖恩的「爺孫戀」引發社會輿論，但2人不畏懼世人眼光選擇在一起，當時也引起轟動，據悉，李坤城在病危前夕，已與林靖恩在醫院完婚，對此，林靖恩也坦承此事。未料李坤城病逝一個多月後，兒子李卓軒就疑似槓上「繼母」林靖恩，他於27日在父親臉書上發文，痛訴林靖恩「偽造生前夫妻贈與搶房產」、「生前完全拿到遺產過戶後就躲起來，霸佔著老家」，怒斥「這也叫真愛？」，更表示會提告。不過針對此控訴，林靖恩尚未有任何回應，臉書發文也停留在4月間。
記者林盈君／綜合報導
據了解，李坤城過去與林靖恩的戀情受到矚目，2人交往多年，今年4月間，傳出李坤城罹患大腸癌病逝，「爺孫戀」再度引發關注。林靖恩於4月間的臉書發文，還透露著內心的不捨與傷痛，表示「十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們」。沒料到李坤城病逝後，兒子李卓軒疑似於今（27）日發文控訴，怒斥林靖恩偽造生前夫妻贈與搶房產，又控其偽造文書、將父親銀行戶頭裡的救命錢領光、生前拿到遺產過戶後就躲起來，更表示林靖恩「霸佔著老家，遺產稅也不處理，房貸也不繳，整天在老家喝酒打電動，破壞東西摔東西」，揚言要提告。
疑似李卓軒的PO文指出，老屋早已貸款過4筆、負債滿滿，認為林靖恩沒有工作能力也只等法拍，怒斥她「心機用盡，結果搶到負債還沾沾自喜」。而對於李卓軒的指控，林靖恩目前尚未做出任何回應。