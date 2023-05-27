「日常預防」、「飲食控糖」、「醫藥輔助」掌握控糖之道，就能戰勝糖尿病

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專業醫師解析 找回糖尿病友健康武龍醫師有鑑於台灣每3分鐘就有1人罹患糖尿病，但在有限的門診時間下，很多民眾無法清楚了解糖尿病的前因後果，因此有民眾一邊吃藥、一邊放縱飲食習慣，這是武龍醫師最不樂見的事情。
因此，為好好闡述、分享並釐清迷思，武龍醫師以生活化的專業角度出發，系統性歸納、剖析糖尿病「防病關鍵」，解惑面對糖尿病的各種疑問，讓大眾從日常的預防與養護中，找回健康。
控糖可以很簡單 不要選擇複雜路每當武龍醫師問診時，經常有病人想很極端或複雜的飲食型態，來改善島素阻抗，武龍醫師就會說：「控糖可以簡單，為何要複雜？」每個人都應該在日常中學習控糖原則，維持血糖穩定和平衡，進而截斷糖尿病的發展路線，反轉身體發炎、逆轉島素阻抗和慢性病危機，而控糖最好的方式之一，就是從飲食入手。
人體就像是植栽，具有一定的修復作用，日常生活中要避免胰臟過勞、少吃傷害胰臟的食物(高糖、高油、高鹽)，時時調整均衡的飲食、良好的作息，養成定時監測血糖、控制體脂、健康檢查的習慣。
掌握三大健康關鍵 換來百分百安心一旦發現血糖值起伏、胰島素分泌失常時，武龍醫師建議要及早就醫，遵從醫囑，從「日常預防」、「飲食控糖」、「醫藥輔助」三方面著手，進而恢復胰臟機能也就有更多的籌碼來戰勝糖尿病，尤其糖尿病前期的民眾，更有機會反轉養護。
資訊爆炸的現代社會，很多人習慣在漫漫網海中尋求答案，然而網路上資訊混雜、真偽難辨，如果誤信偏差觀念、買了來路不明的食品、嘗試缺乏實證依據的療法，進而影響糖尿病的控制，可說既花錢又傷身。
因此，「糖尿病」必須從日常生活中掌握三大健康關鍵，從「健康觀念」建立，再落實「健康永續」行動，不只是降低罹患糖尿病風險，更要遠離各種致命的慢性病與併發症，為自己和家人做好健康把關。
本文摘選自《醫解糖尿病：武龍醫師的控糖解方、臨床案例與醫療實證》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57908
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