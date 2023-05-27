台大生嗨翻！黃仁勳畢典致詞驚喜秀台語　勉勵畢業生跑在時代前面

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台大副校長廖婉君介紹黃仁勳提到，黃仁勳作為NVIDIA的創辦人、總裁兼執行長，帶領該企業取得了非凡的成就，在他的卓越領導下，NVIDIA幫助建立了現代電腦繪圖產業，使高效能計算民主化，將超級計算機的強大能力帶到了所有科學家的手中。NVIDIA以其領先的GPU技術聞名，是加速計算的先驅，推動了人工智能革命。他們的GPU已成為人工智能和深度學習的重要組件，推動了生成式人工智能的突破，如ChatGPT和Midjourney，這些技術正在戲劇性地改變我們的生活和工作方式。
廖婉君說，作為業界公認的人工智能之父，黃仁勳獲得了半導體工業協會最高榮譽羅伯特諾伊斯獎，還獲得了國立台灣大學、國立交通大學和奧勒岡州立大學的名譽博士學位。《時代》雜誌將他列為全球最具影響力的100位人物之一，而《哈佛商業評論》則將他評為全球表現最佳的100位首席執行長中的第一位。截至2023年5月，NVIDIA的市值接近1萬億美元，在全球6家市值最高的科技公司之列。
黃仁勳致詞前驚喜秀了一段台語，「大家好，今天本來想說跟你們說台語，但是越想越緊張，我在美國長大，台語不是標準，所以今天說英文好嗎？ok，咱開始」，引起全場驚呼。
黃仁勳幽默跟畢業生、師長打招呼，「今天是你們特別的日子，家長的夢想也實現了，你們就要趕快離家」，引起現場掌聲跟笑聲，後續他提到，「今天是榮耀的日子，家長犧牲了他們自己，成就了你們，我爸爸媽媽也在，我哥哥也在，就在這，我們跟我們的家長，展現我們的感謝。」
黃仁勳分享，10年前第一次來台大，參觀張博士的一間實驗室，整個房間都是NVIDIA的遊戲顯卡，走道上是散熱用的大同電扇，在這裡看到台灣人用自己的方式、用遊戲顯卡，做了一台超級電腦，做了最早的NVIDIA JOURNEY。「陳博士很驕傲地說，因為你的關係，我可以完成我的事業」，我們公司的價值就是幫這些人完成他們的事業。
黃仁勳說，自己畢業的時候，世界比較簡單，還沒有液晶電視與手機，1994年IBM PC和MAC PC開始了個人電腦革命，「你們現在的世界更複雜」，車子開始自動駕駛，40年前PC出現，再來是我們發明了AI讓電腦可以自動執行，AI人工智慧將創造以前不存在的新工作，AI將改變每個工作，增強工程師、設計師和製造商的規劃能力，每個公司和個人都必須學會利用AI的優勢去做一些驚人的事情。
黃仁勳提到，自己的旅程比台大畢業生們早40年開始，1984年是一個完美的畢業年份，預測2023年也將是如此，「我可以告訴你，今天你從這裡畢業，是你至今最成功的一天，我在創辦NVIDIA之前也很成功，這段創業期間有失敗、被羞辱的經歷，其中許多幾乎讓我們陷入絕境。」
接下來他分享3個創業受挫與成功的經歷，NVIDIA首個應用是為個人電腦遊戲開發的3D圖形，贏得SEGA的合同，為他們建造遊戲主機，但經過1年開發，意識到架構錯誤、表現不佳，不論是硬要完成劣質的SEGA的遊戲主機還是不完成合約，都將破產，因此他聯繫SEGA執行長，建議尋找另一個合作夥伴，並尷尬地表明若SEGA無法全額支付款項，NVIDIA將破產，沒想到他願意給時間，最後NVIDIA打造出RIVA 128顯卡，在資金即將耗盡之時，震撼了3D市場，NVIDIA一戰成名，拯救了公司，這是NVIDIA願意正視錯誤，以謙卑的態度求助於人，才能拯救NVIDIA，「這些特質對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說是最難的。」
NVIDIA在2007推出CUDA加速運算，想要用於電腦運算、模擬、圖形處理等，他說，當時CPU運算模式一直是業界標準，NVIDIA使用GeForce顯卡鎖定巨大的遊戲市場，以打造CUDA技術，但由於成本極高，讓NVIDIA的獲利多年來受到打擊，市值低於10億美元，但後來堅持不懈，相信加速運算的時刻一定會到來，為此啟動GPU技術大會（GTC），並在全球努力推廣CUDA，然後，應用的時刻到了，各種科學領域相繼使用。
在2012年，人工智慧研究人員發現了CUDA。著名的AlexNet在GeForce GTX 580上進行訓練，引爆了人工智慧的大爆炸。幸運的是，NVIDIA意識到深度學習作為一種全新的軟體方法的潛力，並將公司的每個方面都投入到推進這一新領域中，並冒著一切風險去追求深度學習，幾年後，AI革命開始了，NVIDIA發明了用於AI的CUDA，「這段經驗鍛造了我們堅毅的性格，為了實現願景，我們需要忍受痛苦和折磨。」
他在講了一個故事，在2010年，Google的目標是將Android發展成具有優秀圖形功能的移動電腦，手機產業有許多擁有調制解調器專業知識的晶片公司，NVIDIA在計算和圖形方面的專業使其成為幫助建立Android的理想合作夥伴，因此，他們進入了移動晶片市場並立即取得了成功，業務和股價飆升，但NVIDIA卻因為使命是建造能解決普通電腦無法解決的問題，而做出艱難的決定，放棄了手機市場，但這項撤退的策略卻開創了一個新的市場，NVIDIA從巨大的手機市場撤退，創造一個市值為零的機器人市場，現在NVIDIA擁有數十億美元的汽車和機器人業務，並開啟了一個新的產業。
他提到，「對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說，撤退並不容易，但戰略性的撤退和放棄是成功的核心」。
黃仁勳說，2023年的畢業生，就像他當初在個人電腦和晶片革命的開端一樣，現在正站在AI的起點上，每個產業都會被徹底改變，勉勵畢業生必須準備迎接新的思維與想法。「在這40年裡，我們創造了PC、網路、手機、雲端，到現在的AI時代，你們要創造什麼？但不管是什麼，都必須要奔跑、別緩行」，「記住，要麼就是你追逐食物，要不然你就會成為被他人追獵的食物」。
最後他勉勵畢業生，不管遇到什麼狀況，只管向前衝就對了，要有謙卑的心態去面對失敗，承認錯誤，並尋求幫助。「你們會做出犧牲，將自己奉獻給一個有目標的人生，並投入到你們生命的事業中。2023年的畢業生們，我衷心祝賀每一位同學！加油！」