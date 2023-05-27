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高球／職業新秀張斯洋獲美國女子公開賽外卡　七月出戰圓石灘

▲美籍華裔選手張斯洋（Rose Zhang）第五次參加美國女子公開賽。官方提供
▲美籍華裔選手張斯洋（Rose Zhang）第五次參加美國女子公開賽。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023美國女子公開賽，將在7月6-9日在圓石灘高爾夫林克斯舉行。美國高協USGA在5月26日宣布將為剛剛轉職業的美籍華裔選手張斯洋（Rose Zhang）提供一張珍貴的參賽外卡。這將是20歲的張斯洋第五次參加美國女子公開賽。

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「參加美國女子公開賽是特別的經歷，能夠在賽事第一次來到圓石灘舉辦時獲得外卡，也是我的榮耀，」張斯洋表示，「這是一個非常重要的時刻，特別感謝美國高協能夠給我機會參與其中！」

張斯洋有著輝煌的業餘生涯，她三次榮獲馬克·麥考梅克獎(Mark McCormack Medal)，曾連續141周位於業餘世界第一。她也是2022年和2023年安妮卡獎的獲得者，這個獎項是為了表彰當年表現最佳的大學生女子球員。張斯洋也是2022年和2023年NCAA個人賽冠軍！

張斯洋還贏過很多重量級的業餘大賽，比如2020年美國女子業餘錦標賽、2021年美國女子青少年錦標賽、2023年奧古斯塔女子業餘賽等。張斯洋就讀斯坦福大學，她在參加的20場NCAA比賽中贏得了12個冠軍，創造了校隊歷史！

「美國女子公開賽匯聚了世界尚最優秀球員，而且會給她們帶來難度最大的挑戰，當然這其中包括了業餘時代就非常出色的張斯洋，」美國高爾夫協會首席錦標賽John Bodenhamer表示，「隨著更多像張斯洋這樣年輕、有才華的球員來到參賽陣容，女子高爾夫的未來也會更加明朗。」

張斯洋是歷史上第八位同時贏得美國女子青少年錦標賽和美國女子業餘錦標賽的球員，而且是第一位先贏得美國女子業餘錦標賽的選手。2020年，在經過38洞的比拼之後她擊敗衛冕冠軍贏得了勝利，一年之後又在美國女子青少年錦標賽奪冠。

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