被點名擔任賴清德2024選戰副手 鄭麗君：目前沒參選的想法
副總統賴清德積極備戰2024總統大選，副手人選也備受關注。前文化部長、現任「青平台基金會」董事長鄭麗君被點名是賴清德副手口袋人選之一，鄭麗君今（27）日表示，邀請社會討論年輕人的前瞻願景是她現階段最想做的事情，她目前沒有參與選舉的想法，民進黨內也沒有這種討論。
記者呂炯昌／台北報導
行政院副院長鄭文燦今日出席青平台舉辦的「永續民主、世界台灣」論壇時，媒體詢問鄭麗君是否為賴清德理想的2024副手人選？鄭文燦表示，副手的選擇需有通盤考量，而鄭麗君是非常棒的人才，「這是黨內外的共識。」
鄭麗君受訪時表示，在台灣關鍵時刻邀請社會各界一起深度思辯、擴大對話、討論年輕人的前瞻願景，這是她現階段最想做的事情，她目前沒有參與選舉想法，黨內也沒有這種討論，她期待大家多討論社會願景。
媒體詢問，賴清德的青年支持度缺乏優勢，青平台是否會給予建議？鄭麗君說，青平台是民間智庫平台，討論願景，但不談論選舉，也不是為了特定選舉目的而存在。但是鄭麗君也表示，選舉不是零和對抗，而是大家可以思辯下一步，凝聚願景的重要過程，就她瞭解，賴清德走入校園與青年互動、對話，她相信賴清德會逐步提出國家願景，一起與不同世代凝聚未來的理想。