重返鳥巢3／扯！五月天黃牛票漲價3倍 警察喬裝便衣拘捕29人
不愧是演唱會之王！搖滾天團五月天重返鳥巢開唱，因新冠肺炎疫情影響睽違4年再登北京舞台，一次連開6場破紀錄，動員60萬人大軍入場，這是疫情之後首場在鳥巢表演的大型演唱會，工作人員對這場演出相當盛重，現場除了引領動線的服務人員，管理入場秩序的保安團隊，甚至出動警察、便衣人員穿梭人潮，嚴格抓捕販賣黃牛票的不良人士，維護演唱會順利舉行，五月天首場演唱會當天就拘捕了29人。
記者江芷稜/北京報導
據現場警察透露，歌手能在鳥巢這樣10萬人場地開唱的不多，尤其是像五月天連開6場，人潮相當眾多，擔心粉絲看完演唱會心情激動，進出場都有保安、警察維持秩序，還好國家體育場出入口眾多，疏散人潮快速，按照規定演出人員最晚必須在10點前結束表演，通常1、2小時內就能疏散完畢。
北京國家體育場幅員遼闊，為了確保安全，進場必須通過層層關卡，經過多次安檢檢查隨身物品、門票，嚴禁攜帶危險物品，包括燈牌、汽球，若是人潮太過洶湧，會先暫緩歌迷進入，採取分段進場方式，避免造成踩踏事件發生，根據現場觀察，五迷進場相當有秩序，加上管控得宜，嚴禁違法設攤及販售盜版周邊商品，現場氣氛歡樂而不躁動。
五月天魅力驚人，在門票秒殺後價格翻漲2、3倍，最高價門票1855元人民幣（約8188元台幣），甚至開價到1萬8000多元台幣，粉絲為抵制黃牛票，發起「寧可鳥巢門口站，錢也不讓黃牛賺」活動，加上主辦單位開唱前加賣座位，讓更多歌迷能一睹五月天的風采，有效遏止黃牛票的泛濫。
五月天演唱會影響力浩大，讓兩岸難得產生共識，想方設法杜絕非法轉售門票行為，欲推動法案打擊不法，警方透露，因為警察、保安在場，賣黃牛票的人不敢靠近鳥巢場地，大多在地鐵站、公車站兜售門票，警察會喬裝便衣人員穿梭人潮抓人，根據「平安北京」微博公告，五月天演唱會當晚就拘捕29位不法人士，將持續嚴打嚴整非法賣票行為。