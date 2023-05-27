總爬升近5500公尺、5座登山點　自由車環義賽地獄考驗

作為本屆大賽的關鍵賽段，設置在多洛米蒂山脈的第19站，總里程183公里，總爬升逼近5,500公尺；途中更安插5座登山點，在長達三週的大賽中，為選手們疲憊的身心設下考驗。
積極把握最後一個突圍取勝的機會，布伊特拉戈(Santiago Buitrago)總算如願挺進前線的領先集團，憑藉著過人的爬坡能力過關斬將，23歲的哥倫比亞小將，以單飛的姿態霸氣掄元。
布伊特拉戈先是在春季古典賽名列前茅，接著用環義皇后站的巨大勝利，為自己的2023賽季開胡，連兩年在環義留下賽段冠軍的紀錄；加盟車隊第4年，大將身手已然展露無遺。他說，「這確實是一場非常艱難的比賽。眼前德瑞克·吉(Derek Gee)的所在位置，成為我參考的目標，我嘗試把他的領先控制在視線範圍之內，直到終點前1.5公里處才毫無保留出擊。」
布伊特拉戈表示，「非常開心拿下這一勝，對我個人而言，這是本屆環義最艱難的時刻。我想發動嘗試，趕在這場大賽落幕前舉起雙手慶功，能夠在拉瓦雷多三尖峰的終點奪冠感覺真是太棒了！皇后站的賽段冠軍，讓先前的努力都有了回報。我們每天都為了好的名次而拼搏，很高興能為團隊在這次環義再添勝績，在嚐到甜美的果實後，所有人都將更有動力勇往直前。」
巴林戰隊捷報頻傳，完成前19個賽段，除了繼續在車隊總成績位居龍頭，主將卡魯索(Damiano Caruso)的總成績回升至第4位，米蘭(Jonathan Milan)也持續在衝刺積分榜上領先群雄。
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