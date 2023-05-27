重返鳥巢1／五月天唱6場席捲29億！「唱一場少一場」逼哭10萬粉絲

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要在鳥巢連唱6場不容易，尤其這是歷經疫情之後，第一場在鳥巢舉辦的大型活動，五月天跟歌迷都珍惜這次同在的不容易，闊別了4年，開場後一連串的經典歌曲〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈瘋狂世界〉迅速炒熱氣氛，瑪莎興奮地和歌迷問好，「謝謝所有的朋友對五月天不離不棄，然後再經過一千多天的時間之後，還願意跟五月天在這麼大的場地跟我們一起唱歌聽我們唱歌，心裡有很多的感動。」同樣也是滿滿感動的怪獸感謝歌迷「沒想到過了這麼多年，你們都還在，謝謝你們又把鳥巢塞滿了！謝謝你們又來支持五月天了！」
石頭也一一問候大家：「很想你們！很想你們！這麼多天、這麼多年，大家有沒有變高變帥、變漂亮？還是變瘦了一點變胖了一點？但感覺大家年紀都大了一點對不對？但是，經過這麼久我發現鳥巢的朋友們你們都變得熱情了一點。」冠佑和北京的叔叔也許久不見，他透露日前一到北京就是先去看住在北京的叔叔，他說：「鳥巢沒有屋頂，今天叔叔也有來，我希望今天在場的所有人跟五月天一起唱歌，讓北京充滿五月天的歌。」
由於場地太大，無法兼顧四面八方的粉絲，相當寵粉的五月天，在開唱前一天特別開放在微博留言點歌，不少親子家庭、情侶都攜伴觀賞，有一名醫護人員的粉絲透露和男友第一次來聽演唱會，有一個卑微的要求，希望老公（五月天）可以唱給她聽，怪獸打趣笑說：「那我們也有一個卑微的要求，老公唱歌男友耳朵摀起來。」最後全場10萬歌迷一起合唱〈天使〉，將這首歌獻給過去4年守護大家的醫護夥伴，場面溫馨。
從2004年首度踏上北京「無名高地」Live House表演，五月天一步一腳印，靠著近距離的現場表演魅力，累積了許多樂迷，甚至有很多路人粉，因為看了《步步驚情》愛上了他們演唱的〈步步〉。2012年首度征服北京鳥巢後，隨著舞台越來越大、燈光越來越華麗，五月天展現滿滿的誠意，把演唱會做成一場聽覺與視覺的饗宴，將近1萬名買不到票的粉絲站在場外聆聽演唱會，跟著合唱〈倔強〉、〈如果我們不曾相遇〉、〈憨人〉，場內場外歌迷聯動合唱，聲音大到五月天都聽到了。
最後五月天連續安可了兩次滿足粉絲，唱到〈憨人〉時阿信百感交集 ，坦言「這一切都好不真實，這一切都太夢幻了」，這幾年看到以前在鳥巢唱歌的影片會覺得好像上個世紀的事，感慨這輩子再也不會發生，直到演唱會開始前，終於有再度踏上鳥巢的真實感，「我們真的回來了」。五月天發片出道24年，他感性說到，年紀已經有了一點，跟粉絲約定要一路唱到80歲，如今只剩30幾年，沒料到一次疫情就是4年不見。
「30年好像很長，可是如果每次的等待都像過去4年，那麼我們一起唱歌的時間，就是唱一場少一場」， 在燈光全暗的鳥巢裡，五迷們用手機燈光營造出滿天星光，美得像一幅畫，全場都深受感動，阿信要大家環顧自己身邊的同伴們，把這場演出想像成最後一次，希望大家珍惜每次見面的機會，一起和五月天唱歌，感性話語相當催淚，逼哭了不少粉絲。五月天最後加唱了〈戀愛ing〉以絢爛燈光結束重返鳥巢的首場演出。在疫情結束之後，一切都將復甦，他們再度巡迴全世界演出，將這4年來未能相聚的遺憾，用歌聲一一填滿。