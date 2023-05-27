還沒罵夠！中國駐法大使館發文批G7　又嗆美國是「經濟流氓」

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聲明指控，美國不點名的暗指中國搞「經濟脅迫」，完全是賊喊捉賊、倒打一耙，違背經濟規律，不惜「殺敵一千自損八百」也要升級對中貿易戰；出台《晶片和科學法案》，拼湊「晶片四方聯盟」，阻礙荷蘭對華光刻機正常貿易，向三星等企業勒索晶片產業機密數據，威逼誘騙台積電遷廠美國，千方百計要卡中國的脖子，還將中興、華為、大疆等1000多家中企列入制裁清單，對TikTok更是明火執仗的「巧取豪奪」。
中國駐法大使館聲稱，如此卑劣行徑，是對全球產供鏈的嚴重破壞，也是對市場經濟和公平競爭原則的粗暴踐踏，更是影響當今世界經濟穩定復甦的最大威脅，已不只是「經濟脅迫」，而是「經濟流氓」，美國一邊肆無忌憚「組團打劫」，一邊還高喊要與中國合作，無恥嘴臉令人不齒。
該聲明還不忘「提醒」G7成員國，美國狠起來連盟友也打，要G7成員不應眼睜睜看美國損友自肥，還任由自己被綁上美式經濟脅迫的戰車。反觀中國，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，從不搞脅迫霸凌那一套，也從來不是風險的代名詞，以「去風險」之名包藏「去中國化」的禍心，終將是緣木求魚、作繭自縛、害人害己。希望各國認清美國本質，也認清自身利益所在，對美國「脅迫外交」和「經濟流氓」行徑說「不」。