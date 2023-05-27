韓亞客機「空中開門」！乘客嚇哭、9人呼吸困難　30歲男認誤觸

還沒罵夠！中國駐法大使館發文批G7　又嗆美國是「經濟流氓」

▲七大工業國集團（G7）峰會日前在廣島舉行，中國不滿被針對，事後頻頻開嗆。（圖／美聯社／達志影像）
▲七大工業國集團（G7）峰會日前在廣島舉行，中國不滿被針對，事後頻頻開嗆。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國駐法大使盧沙野，上個月才因為接受法國電視台訪問時，批評主持人「沒唸書」、「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」等言論，掀起巨大的外交風波，惹惱東歐國家，還遭近80位歐洲議員公開抨擊說他言行出格。不過此事並沒有改變中國的戰狼風格，中國駐法大使館26日深夜又在官網貼出文章，痛批七大工業國集團峰會（G7），還怒控美國是「經濟流氓」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該聲明表示，中國成了G7廣島峰會繞不開的話題，不僅涉海、涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉華，還以所謂的「經濟脅迫」影射中國，但其實「脅迫外交」是美國的獨家發明，其歷史可以追溯到1971年，由史丹佛大學教授亞歷山大‧喬治提出，並延伸至寮國、古巴、越南，危及全球，發展中國家更淪為重災區；從經濟制裁到技術封鎖，從政治孤立到武力威脅，「美式脅迫」走火入魔，手段不斷翻新，導致民怨沸騰。

聲明指控，美國不點名的暗指中國搞「經濟脅迫」，完全是賊喊捉賊、倒打一耙，違背經濟規律，不惜「殺敵一千自損八百」也要升級對中貿易戰；出台《晶片和科學法案》，拼湊「晶片四方聯盟」，阻礙荷蘭對華光刻機正常貿易，向三星等企業勒索晶片產業機密數據，威逼誘騙台積電遷廠美國，千方百計要卡中國的脖子，還將中興、華為、大疆等1000多家中企列入制裁清單，對TikTok更是明火執仗的「巧取豪奪」。

中國駐法大使館聲稱，如此卑劣行徑，是對全球產供鏈的嚴重破壞，也是對市場經濟和公平競爭原則的粗暴踐踏，更是影響當今世界經濟穩定復甦的最大威脅，已不只是「經濟脅迫」，而是「經濟流氓」，美國一邊肆無忌憚「組團打劫」，一邊還高喊要與中國合作，無恥嘴臉令人不齒。

該聲明還不忘「提醒」G7成員國，美國狠起來連盟友也打，要G7成員不應眼睜睜看美國損友自肥，還任由自己被綁上美式經濟脅迫的戰車。反觀中國，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，從不搞脅迫霸凌那一套，也從來不是風險的代名詞，以「去風險」之名包藏「去中國化」的禍心，終將是緣木求魚、作繭自縛、害人害己。希望各國認清美國本質，也認清自身利益所在，對美國「脅迫外交」和「經濟流氓」行徑說「不」。

華春瑩戰起來！推特連發多文反擊G7「井蛙」：真實世界不會被洗腦

G7峰會談了哪些要緊事？《日經亞洲》盤列5項重點

拜登G7喊話！若中國對台行動　盟國將有所回應

G7峰會正式落幕！日相岸田重申台海和平重要、致力實現全球無核武

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀