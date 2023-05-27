台大畢業典禮！校長陳文章提醒3點　勉勵學生：勇敢冒險

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最後，陳文章更感性的恭喜所有畢業生，鼓勵大家勇敢去嘗試、去冒險，實踐自己的理想，不讓自己的青春留白，並保持處處用心學習的心態，踏實行事，誠懇待人，認真當下，邁向未來。
【台大校長陳文章致詞全文】：
今天是我就任校長後的第一次畢業典禮，有著特別不一樣的心情，一方面因為困擾我們3年多的疫情逐漸消退，全球的交流活動也恢復正常，我們終於能舉辦和過去一樣所熟悉的畢業典禮；另一方面今天是畢業同學即將踏上人生另一段旅程的日子，我們滿懷著喜悅又不捨的複雜心情歡送畢業同學。
台大的一個重要使命是培育各專業領域具有創造力、領導力、執行力及利他精神的領袖人才，我相信各位畢業同學們在台大期間一定是收穫滿滿，未來將成為各行各業的菁英及領導者，並運用所學貢獻國家社會，在世界舞台發光發熱，榮耀自己也榮耀母校。
過去幾年世界有著重大的變化，除了AI資訊新科技帶來生活上的影響外，我們也面臨新冠肺炎和區域衝突加劇所產生的新時代，因此台大所培育的學生也必須要有與時俱進的新面貌，除了要具備學系所專業、數位素養及跨域知識的硬實力外，也要有著不畏挫折、正直誠信、團隊合作、和利他感恩的心態。
我們今天所邀請的演講人黃仁勳創辦人，在9歲時和10歲的哥哥到美國念書，住在一間來自生活較為艱難家庭的寄宿學校，除了要跟各種不同背景的人交流外，學校也強迫學生要義務勞動服務，例如清掃全校宿舍的廁所。這特別的生活經驗及其勇於挑戰創新的精神，讓黃創辦人能夠在全球充滿競爭的環境中，30歲時就實現年輕時的夢想，創立一間全球AI技術領先的公司。
當NVIDIA股價漲到100美元時，他履行諾言，刺青NVIDIA 圖像以鼓舞公司員工。功成名就的黃創辦人即使屢獲大獎，仍總是抱持著謙虛及感恩的態度，例如獲得全美亞裔工程師傑出終身成就獎時，他謙稱出乎意料，甚至說他的事業才剛剛起步，要與他在 NVIDIA 的同事一起分享此榮耀。黃創辦人所展現的人生態度正是我們所要學習的典範。
每年當我看到戴上方帽的畢業生時，常想自己也能夠回到80年代，重新享受年輕時光，追逐夢想。因此今年我們送給各位同學的畢業贈言是「揚帆待發、勇於追夢｣，在各位同學邁向人生的新旅程時，我想提醒三件事：一、態度–工作、做人、和做事的態度是展現一個人人格特質的品牌，也是他人評判您的準則，擁有認真負責和正直誠信態度讓您的人生高度能不斷向上提升；二、感恩–對於生命中曾幫助我們的貴人感恩，會讓人更謙卑，也會讓社會更正向喜樂，我們也要對競爭對手感恩，因為他讓我們知道自己的不足，也給我們能有學習以變得更好的機會；三、利他–以利他服務精神做人處事，不僅讓人際關係更和諧，也是社會祥和安定的力量。
再次恭喜各位同學順利完成學業，不管未來繼續求學或就業，請永遠抱持著追求夢想的心，勇敢去嚐試、去冒險，實踐自己的理想，不讓自己的青春留白，並請保持處處用心學習的心態，踏實行事，誠懇待人，認真當下，邁向未來。祝福各位畢業同學前程似錦，也非常感謝各位貴賓及家長來觀禮，祝大家健康平安喜樂！