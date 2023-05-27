皮膚專科醫師解析　常見落髮Q&A

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Q、為何頭髮會一直掉？陳昱璁醫師：落髮的原因有許多，舉凡基因、家族遺傳、雄性素過多、甲狀腺低下、懷孕造成的荷爾蒙劇烈變化（如：懷孕或更年期）、服用藥物（如：避孕藥、抗憂鬱、消炎或化療藥物）、自體免疫疾病（如：紅斑性狼瘡、乾燥症等）、嚴重創傷（如：重大事故、手術、燒燙傷、感染或其他嚴重疾病）、壓力太大、飲食不均衡等等都會導致落髮。
Q、怎樣算是正常落髮？陳昱璁醫師：亞洲人平均約擁有10～15萬根左右的頭髮，而每根頭髮都有自己的生長週期，頭髮的生長週期分為生長期、衰退期與休止期，頭髮進入休止期就會開始掉髮。在正常狀況下，毛髮處於生長期約佔 90%、衰退期約佔 1%、休止期約略少於10%。而休止期的頭髮中，每日的掉髮量是50～150根，若超過200根可能就是落髮的異常警訊。
Q、如何確認是否為不正常落髮？陳昱璁醫師：若是每天正常的落髮不用擔心、也沒必要阻止，反而是要觀察自己落髮的量，是不是有突然變多的跡象，居家能夠過幾種簡單的方式來確認──「起床後，枕頭上有大量落髮」、「額頭上方的髮際線愈來愈高」、「頭髮分邊的分線愈來愈明顯」，經過居家檢測後懷疑自己有落髮危機，就要趕快找醫師來診斷！
Q、大蒜、生薑、母乳可以生髮？陳昱璁醫師：坊間傳聞說利用大蒜、生薑或母乳來塗抹頭皮能促進生髮，其實這是不正確的！大蒜和生薑內含的刺激性物質，而塗抹母乳可能會造成細菌孳生，會導致頭髮毛囊發炎或過敏現象，最終生髮不成還導致落髮更嚴重，甚至變成永久性落髮，所以千萬不別輕易嘗試偏方，還是務必要尋求專業醫師評估治療。
Q、落髮日常該如何養護或治療？陳昱璁醫師：頭髮平日養護很重要，能把頭髮想成是稻米、頭皮是土壤，有好的土壤稻米才會長的好，也就是頭皮環境要好、頭髮才會長的好，因此頭皮要好好保養，使用兼顧清潔與調養的洗髮用品，並配合醫師治療和用藥，藥物方面能使用口服生髮藥來抑制荷爾蒙對頭髮的影響，還可以使用使用生髮水和低能量雷射生髮帽，平日還要注意營養的補充，可以多補充維生素B7、鋅或蛋白質等，這些都是頭髮生長所需要的營養素，千萬不可不重視！
什麼是低能量雷射生髮帽？來自韓國的低能量雷射生髮帽，是透過低能量雷射照射毛囊，改善頭皮血液循環，能提供更多養分和氧氣供給到髮根，同時又能加速毛髮新陳代謝、減少DHT（二氫睪固酮）生成且刺激毛囊生長。優點是能夠長期使用，不必擔心長期服藥產生副作用，而且經由醫師指示後，居家就能使用，亦可搭配植髮、生髮療程、頭皮護理等。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57927
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