台大校教評會昨審陳明通　校長證實、將函覆檢舉人

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台大正透過三級三審處理陳明通學倫案，日前已召開所級、院級教評會，最後一關為校教評會，據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》相關規定，若台大針對學倫案做出懲處，如被撤職、免職、免除職務、解聘或不續聘，陳明通就不得辦理退休。
教育部長潘文忠日前也表示，陳明通在台大任職退休，校方已經向教育部提出退休申請案，但之前陳明通涉及學倫相關案件，校方審議中，教育部正在等待學校處理學倫案結果，後續會依據相關結果，處置退休案。
台大今天舉行111學年度畢業典禮，陳文章在會後接受媒體採訪時表示，最近與教育部赴美訪問聯邦政府，推動台美高教學術聯盟合作，25日才回國，昨天在準備畢業典禮相關，但據他所知，校教評會昨天確實有討論到陳明通案，也有做出決議，但相關內容要經出席委員確認後，由學倫會函復檢舉人，若有必要會依規定報教育部，會議記錄的確認需要幾天的時間，目前檢舉人跟教育部還未收到通知，屆時就看檢舉人是否願意公開。
台大昨天表示，該校教評會為合議制，共由35位校內教師擔任委員，教師評審會議，是依法辦理涉及教師權益審議事項。該校教評會決議審議結果，若有必要會依規定報教育部；另學倫案件，由學倫會函復檢舉人；教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。