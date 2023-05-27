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台大校教評會昨審陳明通　校長證實、將函覆檢舉人

▲台大校長陳文章今（27）日證實，台大校教評會昨天審前國安局長陳明通學倫案。（圖／記者呂炯昌攝）
▲台大校長陳文章今（27）日證實，台大校教評會昨天審前國安局長陳明通學倫案。（圖／記者呂炯昌攝）

記者李琦瑋／台北報導

前新竹市長林智堅與行政院副院長鄭文燦在台大國發所的碩專班論文涉及抄襲，被撤銷學位，兩人指導教授、前國安局長陳明通遭檢舉涉嫌違反學術倫理，台大日前已召開所級、院級教評會，昨天傳出召開校教評會處理陳明通學倫案。台大校長陳文章今（27）日證實，確實有審議陳明通案，並已作出決議，將直接函覆檢舉人。

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陳明通今年初辭官後申請退休，力拚不被解聘、保住優渥退休金，而陳明通是由教育人員轉任為政務人員，依政務人員退職撫卹條例規定，其退職後依《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，由其最後服務學校（台大）將退休案函送至教育部審核，陳明通退休案刻由教育部依相關法規辦理中。

台大正透過三級三審處理陳明通學倫案，日前已召開所級、院級教評會，最後一關為校教評會，據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》相關規定，若台大針對學倫案做出懲處，如被撤職、免職、免除職務、解聘或不續聘，陳明通就不得辦理退休。

教育部長潘文忠日前也表示，陳明通在台大任職退休，校方已經向教育部提出退休申請案，但之前陳明通涉及學倫相關案件，校方審議中，教育部正在等待學校處理學倫案結果，後續會依據相關結果，處置退休案。

台大今天舉行111學年度畢業典禮，陳文章在會後接受媒體採訪時表示，最近與教育部赴美訪問聯邦政府，推動台美高教學術聯盟合作，25日才回國，昨天在準備畢業典禮相關，但據他所知，校教評會昨天確實有討論到陳明通案，也有做出決議，但相關內容要經出席委員確認後，由學倫會函復檢舉人，若有必要會依規定報教育部，會議記錄的確認需要幾天的時間，目前檢舉人跟教育部還未收到通知，屆時就看檢舉人是否願意公開。

台大昨天表示，該校教評會為合議制，共由35位校內教師擔任委員，教師評審會議，是依法辦理涉及教師權益審議事項。該校教評會決議審議結果，若有必要會依規定報教育部；另學倫案件，由學倫會函復檢舉人；教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。

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