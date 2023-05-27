名家論壇》韋安／為年輕人　侯友宜「可信」、「可靠」能擋子彈？

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可是在新北市，綠營的「抗中保台」的牌，始終不敢打出手，而是跳過去了。因為打了，不僅毫無作用，而且只會幫對手侯友宜加分。
前年底，新北市民進黨團，在總質詢中，要求侯友宜提出對中共軍機繞台看法，並要求侯說出「中國就是敵國」。
侯友宜表示自己經歷過槍戰，守護人民。槍抵在頭上，也要解救人質（陳進興南非武官挾持事件）。用生命守護過中華民國，任何國家傷害台灣，都會站出來捍衛。侯還罕見發怒連嗆：「我槍戰中捍衛人民，你做過嗎？你有嗎」？
現今，無分藍綠政治人物中，最有資格講「保護人民、捍衛國家」，非侯莫屬。因為在他30多年的警察生涯，已經歷過30多次生死一線的警匪槍戰的「檢驗」。
這些事，有的被媒體報導，或被電視直播，讓民眾有目共睹過多次。在南非武官被挾持事件中，侯友宜曾在全國民眾眼前，隻身與火力強大的綁匪陳進興談判，成功救出幾個月大的小人質。侯早已用行動履行過「保護人民、捍衛國家」的職責。
其他藍營人士可能受綠營「抗中保台」的攻防，容易被扣上「紅帽」，但有著濃厚台派色彩的侯友宜，即使綠營支持者，也相信他是「鐵漢英雄」。會不惜性命、不計代價、不顧生死地，保衛台灣人的生命安全和財產利益，而絕不可能去「賣台」。
從許多民調的交叉分析中，侯友宜在年輕組群的支持度，雖比柯文哲低，但比賴清德高。因為，侯發自內在地，對年輕人和下一代，會流露出一種關愛，和有濃厚的溫度感（他的3個女兒也剛剛好30多歲）。對年輕人而言，侯友宜這位非典型政治人物，正是在他們看多反復政治動員，和聽過許多感人又空洞的政治論述後，才覺得這個「大叔市長」，不僅「可信」而且「可靠」。
侯友宜展現出有政治定力和智慧，為下一代謀求平安，化解險境。不會去打無謂的嘴炮，製造問題，避免把年輕人推上戰場。他又經歷過無數次真實的「槍林彈雨」，有保護人民的經驗。
萬一發生戰爭，以侯的勇敢，和熱血的使命感，他會衝到第一線，成為那個「能為年輕人擋子彈」的人。最近，政治人物喜歡講DNA。而侯友宜的政治DNA，一是「好好做事」，和人民一起追求未來的希望；二是在危難時刻，又能為人民擋子彈。
有人愛台灣，靠嘴炮、選舉和「芭啦票」，侯友宜愛台灣，則是用行動、熱血和生命。如果做一個民調，「誰最能捍衛中華民國？誰最能保衛台灣？誰能為人民擋子彈」？答案是不是「唯侯」不可，三個答案都是「侯友宜」！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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