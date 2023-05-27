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重返鳥巢2／五迷苦等4年淚崩：等了一千個世紀！溫馨叮嚀4不原則

▲五月天粉絲苦等了4年，直呼像等了一千個世紀。（圖／相信音樂提供）
▲五月天粉絲苦等了4年，直呼像等了一千個世紀。（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜/北京報導

加入五月天永遠不會太遲！隔了4年，搖滾天團五月天重返鳥巢開唱，吸引的不只北京樂迷，還有來自中國各地的五迷，喜歡他們18年的蕭姓北京樂迷接受台灣媒體訪問，忍不住落淚說想點歌〈一千個世紀〉，因為疫情這幾年不見，感覺就像等了一千個世紀。

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▲許多五迷苦等4年見到偶像，直呼像等了一千個世紀，相當寵粉的五月天利用微博點歌呼應讓粉絲點歌。（圖／相信音樂提供）
▲相當寵粉的五月天利用微博點歌呼應讓粉絲點歌。（圖／相信音樂提供）
經過漫長等待的相遇，粉絲心情期待又興奮，五月天鳥巢演唱會門票極為搶手，《NOWnews今日新聞》直擊現場，許多五迷透露6場只搶到1場門票，對於黃牛票漲價數倍相當無奈，卻也無計可施，只能向五月天喊話，希望他們再多唱幾場，讓粉絲都能參與音樂盛會。 

▲北京粉絲透露6場只搶到一場門票，希望五月天常常回來，能再多開唱幾場。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
▲北京粉絲透露6場只搶到一場門票，希望五月天常常回來，能再多開唱幾場。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
▲北京粉絲特別塗著藍色指甲油，帶著藍色汽球來朝聖五月天演唱會。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
▲北京粉絲特別塗著藍色指甲油，帶著藍色汽球來朝聖五月天演唱會。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
為了與相隔4年的偶像見面，粉絲用心製作手幅，在臉上貼上五月天轉印貼紙，綁上藍色絲帶，塗上藍色指甲油，全心投入演出活動，他們更自發性製作溫馨小提醒，清楚寫上關於五月天的「4不8可以」，包括不買黃牛票、不買盜版螢光棒、不戴發光頭飾影響場控效果、不叫別人坐下等守則，配合演唱會製造完美效果。

▲北京粉絲自製演唱會小叮嚀，呼籲歌迷不要買黃牛票、不要買盜版螢光棒。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
▲北京粉絲自製演唱會小叮嚀，呼籲歌迷不要買黃牛票、不要買盜版螢光棒。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
而8個可以事項則非常細心，提醒何時開手機燈光，在演唱〈憨人〉接唱啦啦啦，或比出五的手勢，謝幕時喊安可，在主唱阿信念感謝名單時用力鼓掌，最後還要記得帶走垃圾，規定細項非常詳細。

▲北京粉絲自製演唱會小叮嚀，提醒粉絲記得喊安可，離場時把垃圾帶走。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
▲北京粉絲自製演唱會小叮嚀，提醒粉絲記得喊安可，離場時把垃圾帶走。（圖／記者江芷稜攝,2023.05.26）
粉絲的素質攸關偶像的形象，五月天無論到何地開唱，永遠都受到歡迎，除了他們總在演唱會上感謝警察、消防單位的官方協助、廠商贊助、配合的場館住家附近居民；五迷自律自發的優良風氣，拒買黃牛票，堅持買正版螢光棒，只為了讓場控達到最完美效果，更貼心謹記著與歌手長期的默契，彼此之間的包容，永遠歡迎新朋友的加入，更是促成一場完美演唱會無懈可擊的最大因素。


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