重返鳥巢2／五迷苦等4年淚崩：等了一千個世紀！溫馨叮嚀4不原則
加入五月天永遠不會太遲！隔了4年，搖滾天團五月天重返鳥巢開唱，吸引的不只北京樂迷，還有來自中國各地的五迷，喜歡他們18年的蕭姓北京樂迷接受台灣媒體訪問，忍不住落淚說想點歌〈一千個世紀〉，因為疫情這幾年不見，感覺就像等了一千個世紀。
記者江芷稜/北京報導
經過漫長等待的相遇，粉絲心情期待又興奮，五月天鳥巢演唱會門票極為搶手，《NOWnews今日新聞》直擊現場，許多五迷透露6場只搶到1場門票，對於黃牛票漲價數倍相當無奈，卻也無計可施，只能向五月天喊話，希望他們再多唱幾場，讓粉絲都能參與音樂盛會。
為了與相隔4年的偶像見面，粉絲用心製作手幅，在臉上貼上五月天轉印貼紙，綁上藍色絲帶，塗上藍色指甲油，全心投入演出活動，他們更自發性製作溫馨小提醒，清楚寫上關於五月天的「4不8可以」，包括不買黃牛票、不買盜版螢光棒、不戴發光頭飾影響場控效果、不叫別人坐下等守則，配合演唱會製造完美效果。
而8個可以事項則非常細心，提醒何時開手機燈光，在演唱〈憨人〉接唱啦啦啦，或比出五的手勢，謝幕時喊安可，在主唱阿信念感謝名單時用力鼓掌，最後還要記得帶走垃圾，規定細項非常詳細。
粉絲的素質攸關偶像的形象，五月天無論到何地開唱，永遠都受到歡迎，除了他們總在演唱會上感謝警察、消防單位的官方協助、廠商贊助、配合的場館住家附近居民；五迷自律自發的優良風氣，拒買黃牛票，堅持買正版螢光棒，只為了讓場控達到最完美效果，更貼心謹記著與歌手長期的默契，彼此之間的包容，永遠歡迎新朋友的加入，更是促成一場完美演唱會無懈可擊的最大因素。