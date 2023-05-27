7-11思樂冰開賣！霜淇淋同步回歸 「口味、售價」全曝光
7-11夏季帶來兩重磅消息，那就是宣布消失已久的思樂冰、霜淇淋將回歸開賣，讓眾多顧客早已等不及開吃，而今（27）日有除了有部落客發現，松山區的「總部門市」已開賣思樂冰外，臨近的7-11松高門市也開賣霜淇淋，有牛奶、芒果口味，售價為49元一支，與過去最大的不同是外觀更改為圓滾滾造型。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友臉書社團分享，已在7-11松高門市買到霜淇淋，也分享食後心得「冰淇淋吃起來跟以前不一樣，是胖胖冰，餅乾也跟以前不一樣了！冰淇淋吃到後面餅乾很容易破掉」，目前霜淇淋售價單支49元，兩隻可參加冰品抽抽樂，有5折、7折、9折、0元的機會。
對此，7-11業者也證實「限定門市已經開賣霜淇淋」。不過據知情人士透露，常見的口味以牛奶為主，芒果屬於口味屬於隱藏版，僅松高、總部門市不定期開賣，想要品嚐的民眾可以到這2間門市碰碰運氣！
至於思樂冰目前僅於7-11總部門市單店試銷，每日限量售完為止，搶先品嘗到思樂冰的美食部落客山米透露「原本只是路過，看到突然一杯39元的售價牌子已經掛上去，詢問店員是否已經開賣，店員點頭，不過也表示目前糖漿還沒有供應穩定，每日目前只有限量30杯」。