詹雅雯腦瘤竟消失不見！醫生宣布不用再開刀　她暴哭：相信奇蹟嗎

田馥甄「素顏練團」洩真實長相　得知5場演唱會3分鐘秒殺說話了

▲田馥甄素顏為演唱會練團。（圖／翻攝自Hebe Tien IG）
▲田馥甄素顏為演唱會練團。（圖／翻攝自Hebe Tien IG）

記者楊穎軒／綜合報導

田馥甄（Hebe）8月將重返台北小巨蛋舉辦《一一》巡迴演唱會台北最終場，連唱5場，突破個人開唱紀錄，日前在粉專分享練團的照片，疑似半素顏入鏡，近距離自拍完全不怕檢視，視覺年齡宛如女大學生，一點也不像40歲輕熟女，粉絲盛讚：「素顏美人！」另外，她的演唱會門票今（27）日上午開賣，5萬多張火速售罄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Hebe素顏練團，40歲狀態好得出奇。（圖／翻攝自Hebe Tien IG）
▲▼Hebe素顏練團，40歲狀態好得出奇。（圖／翻攝自Hebe Tien IG）
▲▼Hebe素顏練團，40歲狀態好得出奇。（圖／翻攝自Hebe Tien IG）
曝光的照片，Hebe長髮披肩，著輕便服裝在練團室自拍，只見她精緻五官佔滿一半畫面，皮膚白裡透紅、細皮嫩肉，另一張捧著花束笑開懷，臉上沒有一絲細紋，少女感滿滿，狀態好得令人羨慕，配文寫下：「今天單方面跟罵丸（法鬥）聊天開嗓，才開始練團，醬紫！」粉絲留言：「馥甄醬紫美～戀愛了」、「女神素顏～自然」、「夢中情人就長妳這樣...」

Hebe演唱會門票今早上11點正式開賣，粉絲們在售票網一一守候準時搶票，總共5.5萬張門票在3分鐘締造完售，聽聞5場秒殺好消息，田馥甄表示：「剛完成內觀修習出關，一打開手機收到這個消息，開心到幾乎打破了我這些天修行學習的平等心。辛苦大家了！真的很感謝大家，好期待與大家一一相遇。」

▲田馥甄相約粉絲8月見。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄相約粉絲8月見。（圖／何樂音樂提供）
而售票系統目前進行清票，將於今天下午1點30分重新啟售，沒搶到票的粉絲可以把握最後購票機會。

田馥甄凌晨突丟重大喜訊：最棒的40歲生日禮物　萬人讚爆

hito頒獎倒數11天！田馥甄「6分鐘表演內容」曝　別地方都聽不到

田馥甄520突拋震撼彈！爆「不再辦演唱會」：小巨蛋是畢業典禮

田馥甄攻蛋門票5月27日開賣！打破舊習慣　「場場都有嘉賓」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀