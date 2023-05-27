田馥甄「素顏練團」洩真實長相 得知5場演唱會3分鐘秒殺說話了
田馥甄（Hebe）8月將重返台北小巨蛋舉辦《一一》巡迴演唱會台北最終場，連唱5場，突破個人開唱紀錄，日前在粉專分享練團的照片，疑似半素顏入鏡，近距離自拍完全不怕檢視，視覺年齡宛如女大學生，一點也不像40歲輕熟女，粉絲盛讚：「素顏美人！」另外，她的演唱會門票今（27）日上午開賣，5萬多張火速售罄。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，Hebe長髮披肩，著輕便服裝在練團室自拍，只見她精緻五官佔滿一半畫面，皮膚白裡透紅、細皮嫩肉，另一張捧著花束笑開懷，臉上沒有一絲細紋，少女感滿滿，狀態好得令人羨慕，配文寫下：「今天單方面跟罵丸（法鬥）聊天開嗓，才開始練團，醬紫！」粉絲留言：「馥甄醬紫美～戀愛了」、「女神素顏～自然」、「夢中情人就長妳這樣...」
Hebe演唱會門票今早上11點正式開賣，粉絲們在售票網一一守候準時搶票，總共5.5萬張門票在3分鐘締造完售，聽聞5場秒殺好消息，田馥甄表示：「剛完成內觀修習出關，一打開手機收到這個消息，開心到幾乎打破了我這些天修行學習的平等心。辛苦大家了！真的很感謝大家，好期待與大家一一相遇。」
而售票系統目前進行清票，將於今天下午1點30分重新啟售，沒搶到票的粉絲可以把握最後購票機會。