金宣虎無名到爆紅！因「墮胎事件」全球關注　粉：想在他酒窩游泳

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2009年以舞台劇《New Boeing Boeing》出道的金宣虎，當年他在大學路演戲時，就因為帥氣外貌而享有高人氣，但他並非從小就懷有星夢，是有一次跟朋友去補習班後，才產生當演員的想法。他在2017年以《金科長》中的配角「宣相泰」電視劇出道，據悉金宣虎原本要飾演「袁奇浩」，但導演看完他的試鏡後改變想法，將他的角色換成「宣相泰」。
金宣虎戲劇出道後，陸續演出《最強送餐員》、《我的鬼神搭檔》、《百日的郎君》當了萬年配角，直到《加油吧威基基2》才躍升男一；但讓他真正走紅的，則是2020年跟秀智、南柱赫出演的《Start-Up：我的新創時代》，金宣虎雖然在《Start-Up》裡又變回男二，但依照劇情、飾演角色「韓志平」的暖男人設，以及比男主角還多的戲份，觀眾都一致認為金宣虎才是男一，十分不解編劇跟導演的安排。
初嚐走紅滋味後，金宣虎再飾演不同個性的暖男，跟金宇彬的女朋友申敏兒湊CP主演親情、友情、愛情兼具的療癒劇《海岸村恰恰恰》，劇中金宣虎飾演的「洪班長」洪斗植，是公辰小區沒大沒小的熱血居民，雖然畢業於首爾高學府，卻沒有固定職業，是以兼職各種打雜維生的「自由業」，但也因為熱心、善良，除了受到小區居民的喜愛，戲外也收服不少觀眾的心，《海岸村恰恰恰》完結篇更創下12.6％高收視率，成績登上電視台tvN歷年戲劇收視排行第13名，人氣可見一斑。
金宣虎5月26日接受台灣媒體訪問，聊到「洪班長」自否跟自己相似？他表示：「其實《海岸村恰恰恰》有原作電影（《我的百事通男友洪班長》），片中的那位前輩演得更好，是很了不起的演員，不過每個演員都有自己的個性，所以演出來的都會不一樣，角色都會隨著演員的特性而變化，像是《海岸村》中有很多打鬧開玩笑的戲，但打鬧是劇本裡沒有的，全是即興的演出，透過即興發揮後會比較好看，跟劇情也很搭，所以大家透過演戲過程這樣合作下來，就會有滿多相似的地方。」
不過人紅是非多，在《海岸村恰恰恰》播畢當天，金宣虎卻爆出感情糾紛，一名女子出面指控跟金宣虎交往期間，被男方射後不理還逼她墮胎，金宣虎暖男形象一夕之間跌入谷底，遭到節目《兩天一夜》開除、被電影《2點的約會》和《Dog Days》換角、廣告代言全沒；金宣虎事後也發聲明，坦言因私事浮上檯面感到恐懼，真心認錯感情處理不當，向女方以及社會大眾道歉。
值得一提的是，金宣虎傳出醜聞當下，他的IG粉絲數竟「只增不減」，一度從736萬飆漲至740萬，期間隨著聲明、爆料的進度更新，數字退回734萬後，又漲至741萬，高低起伏的曲線彷彿股票漲跌，雖然其中應包含看熱鬧的路人，仍可由其發現《海岸村恰恰恰》的非凡影響力；當時更有不少韓國媒體力挺支持，盡力查證、採訪查出真相，努力幫金宣虎洗白，可見金宣虎的好人品毋庸置疑。
金宣虎會演戲也會唱歌，但他跟台灣記者表示，去KTV的回憶只停留在高中，所以歌單都很老派，而他最常唱的《Every Day,Every Moment》，保證會在見面會上表演給台灣粉絲聽。此外，金宣虎的興趣是散步，他說：「我會聽音樂散步，我那天就會帶一項煩惱出去，邊走邊想，有時候發生開心的事，也會帶出去邊走邊回味，透過散步思考來解決煩惱，解決完我再回去。邊走我也發現這是小確幸的感覺，我很感激有些微小事或辛苦的事情，讓我會想著要怎麼正面思考、解決，讓思緒更清晰。」