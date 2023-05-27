汪小菲替大S發聲！「她是個好人」全文曝光 網友傻眼：他還愛
大S（徐熙媛）與汪小菲於2021年11月離婚後撕破臉，大S在這期間從未口出惡言，反倒是汪小菲及其母張蘭頻頻踩大S地雷，日前汪小菲來台與家人相聚，甚至還在微博上公開家人無碼照，讓大S忍無可忍，放話「一切已交由律師處理」，25日微博上又流傳「大S說汪小菲兩週看一次家人太頻繁」謠言，大S也火速澄清「是假消息」。今（27）日，微博網友截圖到汪小菲發文替大S發聲的截圖，甚至稱大S是個好人，「這十幾年我知道」，不過隨後火速刪除，讓大批網友相當傻眼：「一下子罵她，一下子又說她是好人，神經兮兮的」、「他還愛」、「什麼意思，傻眼。」
記者郭佩蓉/綜合報導
有網友今日截圖到汪小菲發文，只見內容如下：「大S是我兩個家人的母親，也是我的前妻，她不能被你們說成這樣。請所有說我們的媒體別再說我們了！別再關注我倆了。她是個好人，這十幾年我知道。」不過貼文曝光後，隨即被他刪除，讓截到圖的網友相當無言：「汪小菲剛發微博為大S發聲了！然後又刪了......。」
其他微博網友們也看傻眼，紛紛留言：「一下子罵她，一下子又說她是好人，神經兮兮的」、「他還愛，哈哈哈哈哈哈」、「他是不是發了秒刪，然後拿著手機躺在沙發上邊看評論邊笑，把因他而起爭論的網友當猴耍啊」、「汪小菲的心情好複雜，反覆無常，變化多樣，他就是一個幼稚不成熟的人」、「查詢一下精神狀態吧大哥」、「他真的好瘋啊，請他身邊的女性擦亮眼睛吧」、「反反覆覆搞些啥」、「可能戀愛腦長出來了」、「戲真多。」