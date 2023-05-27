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超商浩克發聲了！沉澱7天控警「虐待」　擬尋求司法途徑

▲朱男疑因感情問題情緒失控，轄區員警趕抵現場，壓制時雙方發生拉扯，員警臉部遭抓傷、還有輕微腦震盪，在制伏朱男後，因持警棍朝朱男猛甩12下，導致其滿臉鮮血，畫面被PO到網路上，引發警方執法過當爭議。（圖／翻攝畫面）
▲朱男疑因感情問題情緒失控，轄區員警趕抵現場，壓制時雙方發生拉扯，員警臉部遭抓傷、還有輕微腦震盪，在制伏朱男後，因持警棍朝朱男猛甩12下，導致其滿臉鮮血，畫面被PO到網路上，引發警方執法過當爭議。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月20日，桃園中壢一名朱姓男子，疑似因感情問題，於超商內情緒失控砸毀物品，員警獲報後趕抵，雙發爆發激烈拉扯，由於員警在朱男無力抵抗時，持警棍毆打朱男，事件引發爭議，事後該名員警被記過懲處，並依法送辦。據《ETtoday新聞雲》報導，朱男經過這幾日沉澱，27日發聲表示，事件當下遭受警方痛毆，未來可能將尋求司法途，而現階段還需要社會輿論力量，會待其他官司結束再決定。

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▲桃園超商浩克。（圖／翻攝畫面／）
▲朱男疑因感情問題情緒失控，轄區員警趕抵現場，壓制時雙方發生拉扯，員警臉部遭抓傷、還有輕微腦震盪，在制伏朱男後，因持警棍朝朱男猛甩12下，導致其滿臉鮮血，畫面被PO到網路上，引發警方執法過當爭議。（圖／翻攝畫面）
回顧案情，案發當天，朱男疑似因感情問題而情緒失控，於超商內大吼、砸翻物品，轄區員警獲報後趕抵現場，壓制朱男時雙方發生拉扯，員警臉部遭抓傷、還有輕微腦震盪，在制伏朱男後，因持警棍朝朱男猛甩12下，導致其滿臉鮮血，畫面被PO到網路上，引發警方執法過當爭議。因輿論發酵，該名員警遭記過處分，並依法移送偵辦，連帶長官也被懲處。

而朱男今日發聲表示，認為警方的做法是在「虐待人」，並認為自己不是第一個，也不會是最後一個，後續擬將尋求司法途徑，也希望警方能公布當時的畫面影像，釐清整起事件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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