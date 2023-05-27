超商浩克發聲了！沉澱7天控警「虐待」 擬尋求司法途徑
本月20日，桃園中壢一名朱姓男子，疑似因感情問題，於超商內情緒失控砸毀物品，員警獲報後趕抵，雙發爆發激烈拉扯，由於員警在朱男無力抵抗時，持警棍毆打朱男，事件引發爭議，事後該名員警被記過懲處，並依法送辦。據《ETtoday新聞雲》報導，朱男經過這幾日沉澱，27日發聲表示，事件當下遭受警方痛毆，未來可能將尋求司法途，而現階段還需要社會輿論力量，會待其他官司結束再決定。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，案發當天，朱男疑似因感情問題而情緒失控，於超商內大吼、砸翻物品，轄區員警獲報後趕抵現場，壓制朱男時雙方發生拉扯，員警臉部遭抓傷、還有輕微腦震盪，在制伏朱男後，因持警棍朝朱男猛甩12下，導致其滿臉鮮血，畫面被PO到網路上，引發警方執法過當爭議。因輿論發酵，該名員警遭記過處分，並依法移送偵辦，連帶長官也被懲處。
而朱男今日發聲表示，認為警方的做法是在「虐待人」，並認為自己不是第一個，也不會是最後一個，後續擬將尋求司法途徑，也希望警方能公布當時的畫面影像，釐清整起事件。
※【NOWnews 今日新聞
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