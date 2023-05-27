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超商浩克神隱6天驗傷了！「背部傷勢」曝光　認7月開打官司

▲超商浩克朱男日前大鬧超商，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲超商浩克朱男日前大鬧超商，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

一名健美男子朱姓男子20日在中壢超商大鬧，被網友稱為是「超商浩克」，本來傳出朱男因為感情因素情緒暴走，不過前任女友已經出面澄清都是謠言，但事後兩人也確定分手，沒想到又傳出一位林姓女子是新女友，又再度掀起討論，而事隔七天，林姓女子也在IG發出朱男的背部傷勢。《NOWnews》記者實際關心朱男，朱男僅表示「一切等七月打完官司再說，目前正要寫到籌備比賽的道路」。

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在事件發生過後，超商浩克的前女友在IG澄清並沒有求婚拒絕的問題，但日前，女方在限時動態寫下「謝謝一直這麼關心我的你們，不管認識或者不認識，我都很謝謝你們給我堅強的愛，至於那些合照，心裡清空了我再收吧，這些過去都是我愛過的痕跡，現在逼著自己要收起來也是很難受」間接證實了自己與朱男已經分手。

▲「超商浩克」被傳是買不到想吃的雞胸肉，但知情人事爆料，感情不順才是導火線。（圖／翻攝IG）
▲「超商浩克」朱男已經與前女友分手，如今爆出已經有新戀情。（圖／翻攝IG）
然而沒想到戀情剛結束，卻爆出超商浩克朱男早就有新歡，被指控是小三的林姓女子在IG表示「我才是現任」，強調自己是在朱男與前女友分手後兩人才交往，不過她也承認道歉「自己在道德上的錯誤，我們的感情傷害了另一個人」讓她與朱男的新戀情浮出檯面。

而日前朱男新女友也在IG發出朱男的背部傷勢，照片中有許多的傷痕，疑似是在不同的傷口上敷藥。根據《三立新聞網》報導，林女表示，朱男26日才去醫院驗傷，診療單上寫的傷勢包含頭部撕裂傷、胸部挫傷、右肩挫傷、右上臂鈍挫傷等傷勢。

▲林女在IG發出超商浩克朱男的背部傷勢。（圖/當事人IG）
▲林女在IG發出超商浩克朱男的背部傷勢。（圖／當事人IG）
而《NOWnews》記者私訊朱男關心近況朱男言談看起來狀況良好，表示「謝謝各界的關心，一切都等七月的官司打完再說，目前要開始準備健美比賽的相關事務」。

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