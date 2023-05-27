全家霜淇淋換口味！店員嗨曝「超夯口味回歸」　白葡萄把握買1送1

YouTube 「限時動態」不玩了！6/26走入歷史　　改玩Shorts短影音

▲YouTube近日發出公告，旗下類似限時動態的YouTube Stories預計會在6月26日後停止服務。（示意圖／取自unsplash）
▲YouTube近日發出公告，旗下類似限時動態的YouTube Stories預計會在6月26日後停止服務。（示意圖／取自unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

YouTube近日發出公告，將停止一項功能，旗下類似限時動態的YouTube Stories預計會在6月26日後停止，官方也提醒，若於最後一天刊登Stories，則會在分享7天後過期。該功能是YouTube自2017年推出，玩法類似Instagram的限時動態，不同的是，YouTube Stories可維持長達7天，但隨著社群平台的發達多數人都會使用IG的限動，YouTube 自家也力推「Shorts」短影音，也因此讓YouTube的Stories使用率持續下降，導致該功能走入歷史。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube Stories在YouTube所有功能裡，算是較冷門，於2017年推出，玩法類似Instagram限時動態，但不同於IG的限動僅能維持24小時，YouTube Stories可長達7天，功能剛推出時確實吸引不少用戶嘗試，但隨著IG的使用更加便利，也讓該功能的使用率逐漸下降，致使走入歷史的命運。

▲YouTube平台近日端出短影音服務Shorts與TikTok打對台。（圖／翻攝YouTube）
▲YouTube積極進攻短影音市場，力推Shorts與TikTok打對台。（圖／翻攝YouTube）
此外，該功能與2020年推出的Shorts短影音相似，加上目前YouTube重心放在Shorts上，因此會刪除Stories也不太讓人意外。官方也提醒，社區貼文和YouTube Shorts都是替代方式，與觀眾交流及對話更有價值，且5月放寬了對社區貼文的限制，不再限制擁有500個訂閱者的創作者才能使用，用戶也可以轉到其他功能上去使用。

企鵝妹簽名在他臉上！台灣YouTuber被起底　本人最新回應傻眼了

東京妹認真票選！「台灣最帥YouTuber」冠軍是他　Toyz竟排第二

籃球YouTuber驚傳過世！3月才剛去服兵役　搭檔發文證實

瑪利歐多狂？YouTube總觀看次破「1千億」　首支影片曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀