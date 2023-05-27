YouTube 「限時動態」不玩了！6/26走入歷史 改玩Shorts短影音
YouTube近日發出公告，將停止一項功能，旗下類似限時動態的YouTube Stories預計會在6月26日後停止，官方也提醒，若於最後一天刊登Stories，則會在分享7天後過期。該功能是YouTube自2017年推出，玩法類似Instagram的限時動態，不同的是，YouTube Stories可維持長達7天，但隨著社群平台的發達多數人都會使用IG的限動，YouTube 自家也力推「Shorts」短影音，也因此讓YouTube的Stories使用率持續下降，導致該功能走入歷史。
記者周淑萍/綜合報導
YouTube Stories在YouTube所有功能裡，算是較冷門，於2017年推出，玩法類似Instagram限時動態，但不同於IG的限動僅能維持24小時，YouTube Stories可長達7天，功能剛推出時確實吸引不少用戶嘗試，但隨著IG的使用更加便利，也讓該功能的使用率逐漸下降，致使走入歷史的命運。
此外，該功能與2020年推出的Shorts短影音相似，加上目前YouTube重心放在Shorts上，因此會刪除Stories也不太讓人意外。官方也提醒，社區貼文和YouTube Shorts都是替代方式，與觀眾交流及對話更有價值，且5月放寬了對社區貼文的限制，不再限制擁有500個訂閱者的創作者才能使用，用戶也可以轉到其他功能上去使用。