田馥甄8月開唱！小巨蛋變「畢業典禮」震撼歌迷 真實心聲全說了
歌手田馥甄在8月小巨蛋舉辦的「一一」巡迴演唱會，已經在今（27）日早上11點開賣，5.5萬張的票不到3分鐘就賣光。事實上，這次演唱會連田馥甄自己都非常期待，先前更在社群平台形容是「畢業典禮」，未來會不會再舉辦演唱會都是未知數。
記者詹鎰睿/綜合報導
田馥甄20日當天PO文表示，由於去年高雄乖舛的一一演唱會，大夥兒只拍了一張肄業照，就黯然收場，讓她不禁感嘆，「經歷了計畫趕不上變化的震撼教育，體會了理所當然的事都不再想當然，加上現在的心境與環境，未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數。」
不過，田馥甄認為應該活在當下，把握每一次的表演，「既然有機會站在舞台上，就讓我沒有明天的歌唱吧！想把欣賞的、喜歡的、親愛的、好聽好看的，都統統搬上台與你們分享。」並承諾會在這場「畢業典禮」把新歌唱給大家聽。
值得一提的是，田馥甄悄悄透露這5場的演唱會內容，包含嘉賓、歌單、造型等等就連自己都十分期待。如今，演唱會門票通通秒殺，也讓田馥甄相當開心：「辛苦大家了！真的很感謝大家，好期待與大家一一相遇。」目前拓元售票系統已完成清票，已於今日下午1點30分重新啟售，歌迷們可好好把握最後的購票機會。