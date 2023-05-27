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全民動員「走入鄉里」　後備指揮部推廣全民國防教育

▲後備指揮部於高雄市岡山區壽天宮，舉辦推動全民國防教育「走入鄉里」活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27）
▲後備指揮部於高雄市岡山區壽天宮，舉辦推動全民國防教育「走入鄉里」活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27）

記者陳美嘉／高雄報導

為推廣全民國防教育，後備指揮部今(27)日於高雄市岡山區壽天宮，舉辦民國112年推動全民國防教育「走入鄉里」活動，由指揮官傅正誠中將主持，透過多元表演活動、裝備陳展、國軍人才招募宣導及全民國防互動體驗攤位等豐富內容，讓參加民眾從活動中瞭解國軍，進而認同國防政策，扎根全民國防教育。

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▲活動現場規劃多元表演活動、裝備陳展、國軍人才招募宣導及全民國防互動體驗攤位等豐富內容。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27）
▲活動現場規劃多元表演活動、裝備陳展、國軍人才招募宣導及全民國防互動體驗攤位等豐富內容。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27）
活動首先由高雄市前峰國中家長會太鼓隊表演揭開序幕，接續分別由「內埔農工儀隊」、「大寮舞齡姐妹團」、「輔英科大競技啦啦隊｣、「南區招募中心」及「特戰指揮部」戰技演練等單位帶來一連串精彩的表演，其中內埔農工儀隊為今年國防部儀隊競賽南部地區初賽冠軍。

▲活動現場有戰技演練等單精采表演。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27）
▲活動現場有戰技演練等單精彩表演。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27）
此外，現場安排「雷霆2000多管火箭系統」、「拖式飛彈悍馬車」、「核生化偵檢車」及「特戰突擊車」等裝備陳展，讓民眾能近距離瞭解國軍精良裝備，深化國防認知。除表演活動外，現場設置多個全民國防互動體驗及人才招募攤位，結合高雄地區後備軍人輔導中心的農特產攤位，讓國防與地方產生緊密連結，充分發揚鄉里特色。

▲活動現場規劃多元表演活動、裝備陳展等豐富內容。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27
▲活動現場規劃多元表演活動、裝備陳展等豐富內容。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.27
指揮官傅正誠中將表示，期盼藉由此次活動，展現國軍戮力建軍實況，招募優秀人才及深化全民國防教育，並且強化單位與地方交流，共同凝聚國防共識與軍民向心，攜手守護美麗家園。

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