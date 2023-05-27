台灣第一童星紀寶如5歲合影「大咖級人物」！嚇喊：有眼不識泰山
台灣第一童星紀寶如日前上公視節目《影視聽名人堂》，分享演藝事業成長之路。主持人藍祖蔚出示60年多前紀寶如5歲時，於總統府表演《牧童舞》後與外賓合照，以及當時錄製的新聞影片，紀寶如才知道自己有眼不識泰山，原來當時見到的外賓超大咖，身分驚人，是成功登陸月球的美國阿波羅十二號太空人們的夫人。
記者郭佩蓉/綜合報導
紀寶如看到自己當時古靈精怪、裝模作樣的樣子，直言不敢相信自己小時怎麼會是這樣，很欠管教！藍祖蔚安慰她說：「看見妳這麼小小年紀，就能夠那麼自在的跳起舞來，而且還能裝模作樣的，各種姿態都可以擺出來，看得出來，妳非常享受表演，也很喜歡表演！很有天分！」
走紅於台灣50、60年代的紀寶如，五歲時出道，初次演戲的她，沒有忘記任何一句台詞，靠著收放自如的哭戲，深受導演和觀眾喜愛。短短9年就演過30部電影、超過200部電視劇，並拍攝過無數廣告，同時為歌星唱紅多首歌曲，可愛活潑的形象深植觀眾心中。
當年走入演藝圈，全因奶奶很愛看歌仔戲。奶奶看到粉絲們大方丟黃金打賞歌仔戲演員，十分風光，她也很希望家中能出個大明星，於是，努力栽培孫女紀寶如及其雙胞胎姐姐。奶奶帶著她去見知名製作人葉明龍，紀寶如嘴巴很甜又可愛，立即獲得電視劇《葡萄酒》演出機會。
當時電視台只有台視一台，而且，電視劇是直播，紀寶如要在一週內背好台詞與演出，完全不識字的紀寶如憑藉著奶奶唸一句記一句，過「耳」不忘，最長的台詞快A4半頁，奶奶唸兩次她就記住，記憶力過人。她覺得最有趣的，是到了廣告時段才能換戲服，她跟女主角一樣，躲在佈景後面換戲服，跟現在拍戲完全不一樣。在高壓的工作環境下，紀寶如磨練出精湛的演技，並憑藉著活潑機靈的形象廣受喜愛，戲劇、廣告邀約不斷，成為台灣最知名的童星。