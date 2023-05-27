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金曲獎最佳男歌手入圍網路聲量排行！「他」最被看好：不只拿一座

▲第34屆金曲獎最佳男歌手入圍名單出爐，青峰竟獲最多網友聲量，被認為可能不只拿一座。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲第34屆金曲獎最佳男歌手入圍名單出爐，青峰竟獲最多網友聲量，被認為可能不只拿一座。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

第34屆金曲獎日前公布入圍名單，其中「最佳華語男歌手」獎項一直以來都是備受矚目的重頭戲，而本屆共有6人入圍，究竟獎落誰家仍引起網友們熱烈討論。 

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《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤3個月內「金曲最佳華語男歌手獎」相關話題的網路聲量，讓讀者了解網友們對於6位入圍者的討論。

觀察結果發現「金曲常勝軍」青峰在本次獲得極高的呼聲，他的專輯《馬拉美的星期二》讓他入圍了包含最佳男歌手在內的7個金曲獎項，引來歌迷打趣留言，「希望可以全拿，變成吳7封」、「這張專輯實在太強了，根本史詩級的作品！」、「馬拉美的星期二好聽到真的像藝術品一樣，我買兩張收藏」，更有音樂人形容這專輯是「充滿企圖心」的作品，可見其音樂實力有目共睹。 

另外，出道至今23年，今年首度以專輯《姚中二》入圍金曲歌王、堪稱台灣嘻哈教父級人物的「熱狗MC HotDog」 討論度則位居第2，他本人在得知入圍後便在個人臉書上發文感謝粉絲支持：「入圍金曲當然開心，我也不會矯情地說現在的我完全不在乎。」不過，他也對獎項抱持著「得之我幸，不得我命」的淡然態度，網友也紛紛祝賀，「看好你得金曲歌王」、「姚中二這張一定要收藏」，更有人感性留言「狗哥，謝謝你的歌陪我走過這二十幾年，獎不獎都帶不走你和你的歌陪伴我走過各個人生高低潮」。 

出身台大電機系、上屆曾拿下金曲獎最佳作詞人的學霸饒舌歌手「熊仔」，本次也來勢洶洶，作品《PRO》除了讓他入圍最佳男歌手以外，也同時入圍最佳專輯，就有人點出「男歌手跟專輯都是大獎，不容易啊！」對熊仔的創作表示肯定，也有不少網友留言「希望熊仔可以順利得獎，這張專輯真的很棒」、「熊仔值得」。

此外，本次首度入圍金曲獎就同時挑戰最佳新人與最佳男歌手獎的R&B才子「鶴The Crane」也獲得高度關注，有人分享，「最近一直重播他的『不介意』，真的很好聽，很適合一個人晚上放鬆的時候聽」、「他的音樂很棒、歌聲也很棒」，十分看好這位新星未來在樂壇的表現。

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