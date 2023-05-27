蘇震清受「排黑條款」無法連任 擬評估由蘇孟淳代父出征
立法院會昨日下午三讀通過民進黨版本《選罷法》修正草案，新增「排黑條款」，等於宣告涉嫌收賄，去年一審被重判10年的無黨籍立委蘇震清未來不能再參選。蘇震清今（27）日表示，「修這條法律實在太過了，是包山包海，」有違憲之虞，將評估是否由他的蘇孟淳代父出征。
記者呂炯昌／台北報導
蘇震清今日上午在屏東服務處開記者會強調，《選罷法》新增「排黑條款」修這條法律實在太過了，是包山包海，這有違比例原則和無罪推定原則，也有違憲之虞。
蘇震清表示，雖然目前無法參選，但不會停止服務鄉親，現場聲援鄉親喊「肯定蘇震清，支持蘇孟淳」。蘇震清表示，會再與兒子蘇孟淳溝通，一周內會向鄉親報告兒子是否參選。
行政院副院長、同時兼民進黨提名委員的鄭文燦今日上午出席青平台「永續民主 世界台灣」系列論壇開幕式，會前媒體詢問選罷法新增「排黑條款」衝擊前總統陳水扁之子陳致中與蘇震清參選公職，黨內有雜音，認為不符比例原則、無罪推定原則，未來恐後患無窮，鄭文燦回應說，選罷法的修正，提高排黑條款的標準，是為了回應社會的期待，追求台灣一個更乾淨、更好的政治，「這點全黨是有共識的」，所以表決是一致性行動，並沒有不同的看法。