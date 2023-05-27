畢業生夢幻工作是它！工程師非第一　「這3職業」男女生都想搶

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針對新鮮人第一份工作「最想進入」的行業，在能複選的狀況下，前三名是「餐飲住宿與休閒旅遊（32.7%）」、「科技資訊業（31.6%）」及「金融保險與會計統計（30.6%）」，四到十名依序是「批發零售與貿易（27.7%）」、「大眾傳播與公關廣告（23.9%）」、「運輸與物流倉儲（22.8%）」、「一般服務業（不含餐宿休旅）（21.8%）」、「文（補）教業（20.8%）」、「影音設計與時尚藝術（19.8%）」及「營建與不動產（18.8%）」。
「男性」新鮮人心中的「夢幻工作」，在可複選狀況下前三名是「YouTuber（26.7%）」、「工程師（25.1%）」、「電競選手（23.2%）」，四至十名為「職業運動員（21.3%）」、「機師（19.8%）」、「網站小編（18.1%）」、「主廚（16.3%）」、「演員（14.4%）」、「公務員（13.5%）」、「漫畫家（12.5%）」。
「女性」新鮮人心中的「夢幻工作」，在可複選狀況下的前三名為「作家（27%）」、「公務員（25.3%）」、「網站小編（23.6%）」，四至十名是「YouTuber（21.9%）」、「空服員（20%）」、「服裝設計師（18.1%）」、「主播（16.9%）」、「演員（15.6%）」、「外拍女模、SG（14.4%）」及「麵包師傅（13.6%）」。